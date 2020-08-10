放我下去！20隻黃牛遭洪水沖到屋頂受困　表情超無奈...口渴還得挨槍

▲河水氾濫，全羅南道求禮郡數十隻黃牛慘被沖到農舍屋頂。（圖／達志影像／美聯社）



記者羅翊宬／綜合外電報導

梅雨鋒面來襲，南韓蟾津江、洛東江接連出現潰堤，連帶使全羅南道求禮郡災情慘重！境內以務農為主，聚集許多間畜養牛、豬的農舍。隨著豪雨來襲、河流氾濫，數十隻黃牛慘被大水沖上農舍、倉庫、民宅屋頂；然而雨勢間歇、洪水退去後，卻發生牛隻受困屋頂的窘境。

綜合韓媒《東亞日報》、《朝鮮日報》，求禮郡求禮邑集中許多間農舍，溪水暴漲淹進農舍，數十隻黃牛隨著水勢被沖上4公尺高的屋頂，撿回一命。

不過昨（9）日隨著水勢退去後，黃牛群卻不敢、也不知該怎麼爬下地面，只能氣喘吁吁在屋頂上徘徊，甚至因口渴而不斷呻吟，令農民們看得十分不捨。

▲雨勢間歇，消防當局開始展開救難行動。（圖／達志影像／美聯社）

今（10）日上午9時起，求禮郡消防當局決定動用重裝備，並持麻醉槍，依序從屋頂救出受困牛隻。根據統計，由於求禮邑楊亭村（양정마을，暫譯）農家密集，共20多隻黃牛受困，消防當局決先救出其中的10數隻，不過仍擔憂牛隻可能在救助過程中深受驚嚇，反而會從屋頂跌落。

根據統計，求禮郡在此次洪災中，共有3650隻牛、豬受害；而楊亭村50多間農舍飼養1500隻牛、2000隻豬，其中400多隻牛因衣這場洪災溺斃。

據悉，除了有20多隻黃牛因水勢受困屋頂，還有民眾在道路發現黃牛群往山頂狂奔，最後停留在海拔530公尺高的千年古剎四聖庵（사성암）的大雄寶殿前院悠哉啃草。

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