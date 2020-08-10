7月電費僅179元！她曝省電撇步　平常只用「這4種」電器...網全跪了

記者施怡妏／綜合報導

許多人離鄉背井出外工作，為了負擔房租、水電費，每個月省吃儉用，一名網友分享近兩個月的電費，沒想到竟然都不到300元，6月電費220元，7月甚至只要195元，讓她興奮大叫，「要灑花轉圈圈啦！」她也分享自己平日省電技巧，只用電燈、冰箱、吹風機跟電風扇，這4種電器。

▲原PO分享自己的電費，7月只要195元。（示意圖／PAKUTASO）

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原PO在PTT發文，自己一個人租屋住在台北，收到房東的訊息通知要繳交電費，「不可能比六月的220元更低了吧」，抱著既期待又怕受傷害的心情，沒想到打開訊息，上面竟然寫著「7月電費195元」，讓她開心直呼，「看到都要當場在街上灑花轉圈圈了啦」。她也透露，自己平常只會用「電燈、冰箱、吹風機跟電風扇」，這4種電器。

▲原PO透露自己平時只用4種電器。（圖／記者屠惠剛攝）

網友因此好奇，「現在這種大熱天，都不開冷氣嗎？」原PO則回答，「因為租屋處的冷氣不是變頻的，怕電費爆炸就不敢開，久了就習慣了，把電風扇鎖定，對著自己吹就很夠了」。她也透露，自己有考慮想連冰箱的插頭都拔掉，「其實一直在考慮要不要連冰箱插頭都拔掉，整個小冰箱裡面只冰兩罐水好像也蠻沒意義的」。

網友看完後紛紛驚呼，「太強了，沒有冷氣我活不下去」、「不開冷氣我真心佩服」、「我上個月的電費是七千多」、「怒！我快兩千」、「你有想過點蠟燭嗎」、「我也N年沒吹冷氣，但今年熱到受不了，終於裝了」。