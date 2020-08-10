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大同市場派申請召開股臨會　經部重申依法行政、本周作出決定

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▲大同市場派二方日前已依據公司法173條之4申請召開股臨會，經濟部審查中。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同市場派二方日前已依據公司法173條之4申請召開股臨會，經濟部審查中。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同經營權之爭持續延燒，經濟部已收齊大同公司函覆，據了解，考量大同爭議點特殊且為社會各界矚目大案，將採納上市公司主管機關金管會意見，傾向做出「部會一致」的決定，並重申將依法行政，對於市場派申請召開股臨會，也將於本周作出裁示。

大同市場派二方日前已依據公司法173條之4申請召開股臨會，經濟部也已收到大同公司回文，商業司官員表示，目前二案均在審查中，對於結果並未透露口風，強調會依據公司法立法意旨及金管會意見進行思考。

請繼續往下閱讀...

針對市場派申請召開股臨會之法源依據為公司法173條之4，經濟部長王美花日前表示，能否適用該法條過往案例並不多，經濟部將在條文規定跟立法意旨下面思考是否符合，並綜合金管會意見參考。

不過，法界人士分析，大同市場派以公司法公司法173條第4項申請，關鍵在於董事會的身份認同，即使市場派不承認董事會合法性，但針對該案件最高法院尚未判決，基於依法行政，經濟部態度保留。

另外，針對市場派申請股臨會意見，大同公司在函覆中主張，一、公司董事會合法運作，二、認為六月三十日大同股東會合法有據。經濟部重申，申請案遞件先後不是絕對要件，主要看申請內容、公司說明內容，依法處理。

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