2兒薪水相當！年存款卻差26萬　媽罕見教育「讓他覺醒了」...第5年成果出爐

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「存錢其實就是一場個人的意志賽。」一名母親日前發文表示，兩個兒子薪資相仿，由於都住家裡，每月會上繳8千元生活費，結果差不多的起點，兩人年存款第一年差14萬，第二年更有26萬的差距，有鑑於此她一步步引導，而充滿智慧的教育方式，也讓廣大網友上了一課，直呼「學到的金錢觀是孩子一輩子受用的資產！」

這名母親在存錢公社提到，兩兒就業的時間差不多，金錢觀卻是對照組，剛開始起薪均約2萬6左右，因為住家裡，平時會在家吃飯，所以他們每個月需各交8000元，作為房租、水電費、餐食等生活成本金，然後每3年調漲2000元，而每個年底她也會做出「年度家庭財務表暨家庭成員的個人財務表」，關心一下大家在金錢上的用度及結餘。

請繼續往下閱讀...

第一年，大兒子存款結算僅3萬5000元，但小兒子卻有17萬8000元，她表示，「檢視存摺...老大都是買線上遊戲、網路購物、吃美食、刷卡等扣款，額度都不大，筆數卻密密麻麻，日子過得開心又滋潤；老么除了每月留下3000，買早餐、加油，幾乎沒提款紀錄了，此子生性如此，物慾淡泊，舊衣舊鞋輕鬆自在。」

第二年，大兒子結餘進步到6萬多塊錢，而小兒子已累積32萬9千元，兩者差26萬之多。在個人資產方面，老大買了6萬多元的新電腦，與分期付款的新機車；老二則花2萬元，接收哥哥的二手車和舊電腦，再花5千元升級電腦。

▲媽媽聰明教授正確金錢觀。（圖／翻攝自存錢公社）

母親提到，「此時，不想花精神理財的老么經規劃，買了月配息的利變年金保單、一張6年期的儲蓄險，及一張基礎醫療險，這一筆接近40萬的花費，我借貸不足的額度給他，再按月攤還，親如母子也是明算帳，我很愛孩子，但不能替他長大。」

眼看弟弟的成長，哥哥這會兒終於有感，一樣的起步、一樣的時間，然而不一樣的消費觀，讓兩個人的存款距離如此遙遠，於是他開始調整開銷，慢慢追隨弟弟的腳步，她笑說，「第三年，他終於存到我們約定的15萬門檻，以合夥出資、比例分紅的方式，買了一筆躉繳利變儲蓄保單，若他存到30萬了買斷我股份，保險就全歸他，滿足他想強迫儲蓄的動機。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者袁茵攝）

今年是第五年了，小兒子有2筆各30萬的配息利變險、24萬的短期儲蓄險、醫療險和少許股票；而老大也終於有一張30萬的配息保單、18萬的短期儲蓄險與一張醫療險。看到大兒子的改變，她不禁笑說，「身上有點錢的感覺是不是踏實多了？因為你存的不是錢，而是意志。」

文章po出後引起熱烈回響，對於母親的觀念及教育方式，許多人佩服不已，紛紛大讚「有智慧的媽媽，父母的高度影響孩子的一生一世」、「媽咪好厲害，我要向妳學習如何教導孩子存屬於自己的錢」、「媽媽的作法好棒，透過妳的分享，檢視到自己理財教育的不足」、「小孩子良好的金錢觀，比存多少錢更重要」、「謝謝分享！受益良多」、「我以後也要教我兩個兒子正確的理財觀」。