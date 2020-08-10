火燒後！單日降雨350毫米　泥水淹希臘尤比亞島釀7死

▲希臘尤比亞島洪水氾濫。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

希臘第2大島尤比亞島（Evia）去年夏天遭野火肆虐，今年又遭暴雨侵襲，道路被破壞，泥流直接衝進民房，許多民眾躲到屋頂等待救援。9日官方數據統計，至少有7人喪生。以往希臘夏季乾燥，氣候變遷使極端天氣狀況變得更難預測，釀成嚴重災害。

消防隊表示，在波利蒂卡（Politika）村發現3名遇難者，包括一名嬰兒和兩名80多歲老人。嬰兒死亡當下在房子一樓，父母沒有受傷。在埃維亞中部其它村莊發現另外4具屍體，共計有7人死亡，救難隊員還在尋找其他失蹤者中。消防部門接到數百通電話，要求從被泥濘淹沒的住家和車輛裡抽水。由於道路嚴重損壞，政府也派出直升機救援，撤離數十人。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表達他為這次災難感到痛苦，將在10日訪問災區。該地區民防部副部長哈達利亞斯（Nikos Hardalias）向媒體表示，「我們面臨現象前所未見，氣候變遷使人們難以預測降雨強度。」尤比亞的兩條河流都因水位高漲而潰堤，河岸淤泥四處漫溢。

當地氣象局曾預測單日降雨量達63毫米，但最新測量結果為350毫米，遠超過預測的雨量。專家說，氣候變遷將使極端的氣候事件加劇。在希臘，夏季通常很乾燥，但近幾年暴雨卻越來越頻繁。