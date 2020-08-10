6年來首位「內閣」訪台！阿札爾親見蔡英文　日媒：加劇中國緊張局勢

▲總統蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）



記者張方瑀／編譯

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率領代表團訪台，10日上午將與總統蔡英文會面。日媒報導指出，台灣一直被北京當局視為與白宮關係的關鍵點，而阿札爾身為1979年以來訪問台灣最高層級的美國內閣官員，此舉恐會加劇中國大陸的緊張局勢。

《日本時報》（The Japan Times）10日報導指出，阿札爾是台美斷交以來，訪問台灣最高層級的美國內閣官員，而他將在為期三天的訪問中，與蔡英文即衛福部官員會面，希望能促進雙方在防疫層面的合作。阿札爾是2018年3月《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）生效後，首位來台的閣員。

報導中指出，台灣一直被北京當局視為與白宮關係的關鍵點，中美雙方在經貿、軍事與疫情方面也存有相當大的分歧。儘管美國一直以來都與台灣保持「非官方」的交流，但該國仍是台灣最重要的盟友和國防裝備提供者。

報導提到，蔡英文上任後，北京當局對台灣施加更大的經濟、外交與軍事壓力，疫情爆發後也積極將台灣排除在世界衛生大會（WHA）之外；但此舉也讓美國增加了對台灣的支持，加強雙邊的政府與軍事關係。

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