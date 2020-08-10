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首爾「南大門市場」爆集體染疫！女裝賣場職員曾到教會　上班6天傳染7人

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▲▼首爾南大門市場出現商販群聚感染案例。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾南大門市場出現商販群聚感染案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近日傳出2宗位於京畿道高陽市的新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，分別為「盤石教會」的24例與「歡樂153教會」20例，其中受感染的信徒包括首爾南大門市場時尚女性服飾賣場的職員，造成病毒傳給其他賣場的7名職員。

根據韓媒《京鄉新聞》，南韓中央防疫對策本部10日表示，首爾市中區南倉洞南門市場的時尚女性服飾賣場「甘迺迪商場」（커네디상가）出現共8人確診，為南大門市場商販首宗群聚感染案。《YTN》記者實際走訪一趟發現，市場早已門可羅雀，只剩商人收拾殘局。

南大門市場最初的感染者，經確認為來自磐石教會的信徒，7月30日起至少到市場上班6次，每次從上午8時30分做到下午3至5時；8月6日確診後，防疫當局針對包括其他商家職員等20名接觸者做篩檢，才又於9日揪出7名確診者，首位受傳染市場職員的2名子女也獲判陽性。

根據《韓聯社》，8日磐石教會共累計16名患者；歡樂153教會累計18名患者。9日磐石教會新增8名患者，累計24人確診；歡樂153教會則新增2名患者，累計20人確診。

中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）10日在例行記者會上警告，信徒在參與宗教活動時，務必遵守防疫守則，不得脫下口罩。

據悉，截至10日0時為止（當地時間），南韓防疫當局10日上午10時共通報28例新增確診者，其中11例為海外感染，17例為境內感染。目前南韓共累計14626例確診、305例死亡，其中死者包括高齡90多歲的患者。

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