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公務員死5天才被尋獲！為救造價14億「愛心島」慘溺斃　市長遭控犯殺人罪

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▲▼南韓連日暴雨，首爾漢江公園淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日暴雨，首爾漢江公園淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓連日暴雨成災，位於江原道春川市的衣巖湖上用來防綠藻孳生、造價14億5千萬韓元的「愛心島」慘遭河水氾濫沖毀。對此，市府急忙派遣公務員與業者前往探勘，卻沒想到卻讓3艘船艇接連翻覆，目前已造成4人死亡、2失蹤，僅2人獲救。公民團體以殺人罪嫌，向檢方控告市長李載洙（이재수）。

搜救作業今（10）日進入第5天，警消當局也於上午8日，在春川市西面德斗院里的登仙瀑布附近的北漢江邊，找到一名失蹤者的遺體，身分確認為市府內的32歲公務人員。

根據《韓聯社》，該公務員被發現的陳屍處，距離8日被尋獲的55歲李姓警官、47歲民間業者金姓職員陳屍處僅2公里。

消防當局透過手機GPS定位系統，發現該市府公務人員的最後傳送的信號出現在登仙瀑布附近，這無疑在搜救線索上帶來新的契機，因為警消人員原本預想失蹤者早以順著水流被沖到下游，然而陳屍處卻距事發地點不遠。

據悉，為能讓失蹤者儘早回到家屬懷抱，當局從9日起便派出11輛直昇機、74艘船艇、10隻警消救助犬，並將警察、消防人員、軍人、公務員等共計2576人投入搜救工作。

明知暴雨來勢洶洶、河水氾濫，春川市府卻欲「留島不留人」，不顧氣候、水勢強行派業者與公務人員前往衣巖湖綁牢、固定人造愛心島，這起意外根本就是一場人禍。

▲▼南韓江原道春川市衣巖湖3艘船艇翻覆，1死5失蹤。（圖／取自Naver Map）

▲衣巖湖3艘船艇翻覆，今又尋獲1具遺體，目前為4死2失蹤。（圖／取自Naver Map）

對此，保守團體「自由大韓護國團」10日至大檢察廳按鈴申告，控訴春川市長李載洙、人工島相關業者負責人罔顧人命，犯下殺人罪、業務過失致傷罪、瀆職罪等。

該團體表示，「事發當日，負責該業務的職員被迫放棄休假，原本負責其他業務的臨聘制員工也被緊急投入該業務，死者與失蹤者只能被迫聽從上級指示。」

►留島不留人！造價14億衣巖湖「愛心島」慘遭湍流沖走　市府草菅人命釀悲劇
►為救愛心島3人喪命！警官溺死前「緊抓柳樹條」求生　胞兄登艇見遺物淚崩

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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