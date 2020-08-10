輕颱薔蜜今下午登陸南韓！濟州機場22航班被迫停飛...嚴防500毫米暴雨

▲南韓連日暴雨成災，又得面臨輕颱薔蜜挾500毫米雨量強襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第5號颱風「薔蜜」（薔薇，장미，Jangmi）預計今（10）日下午3時（當地時間，台灣時間為下午2時）登陸南韓慶尚南道統營市，晚間6時以後從慶尚北道浦項市出日本海（南韓稱東海），這對連日來因梅雨鋒面影響慘遭暴雨襲擊的南韓來說，無疑是雪上加霜。南韓國務總理丁世均下達指令表示，務必嚴加防範。

根據韓媒《News1》，薔蜜目前正朝著濟州島西歸浦加速北上，慶尚南道時雨量達到40毫米、全羅南道南部海岸與濟州島的時雨量也達15毫米。南韓氣象廳表示，薔蜜10日上午7時，位於西歸浦南南東方約210公里的海面上，目前時速38公里。

▲南韓氣象廳預估，薔蜜10日下午3時就會從統營登陸。（圖／翻攝自南韓氣象廳官網）

南韓氣象廳預估，薔蜜10日下午12時距離西歸浦東北東方110公里，下午3時將從慶尚南道統營登陸，下午4時在慶尚南道昌原，下午6時接近慶尚北道慶州，最後從浦項附近出海。

而為加強警戒，濟州機場決定停飛國內線22航班；至於港口的部分，則停駛濟州前往其他地區的15班渡輪。

根據《韓聯社》，當局已對濟州島全境與周遭海域發佈颱風警報。從10日0時起至上午8時40分，漢拏山三角峰的累積降雨已達97.5毫米；西歸浦市城山為25.2毫米。

濟州島當局表示，目前尚未傳出淹水、風災等相關災情。

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