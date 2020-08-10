說完「我愛你」英男童倒在母親懷中　離奇死因家人遭調查

▲蘇格蘭8歲男童Cillian Anderson患神秘疾病猝逝。（圖／翻攝自Facebook／Clare Walker）

記者葉睿涵／綜合報導

蘇格蘭一名母親哭訴8歲的兒子在說完「媽媽我愛你」後就因神秘疾病在她面前逝世。直至目前為止，男童的死因尚未被釐清。警方已要求其家人配合調查。

據《蘇格蘭太陽報》報導，這名31歲的母親，沃克（Clare Walker）突然聽到她正在玩《要塞英雄》（Fortnite）的兒子安德森（Cillian Anderson）恐懼尖叫。沃克立即將正在喘氣的孩子帶到屋外呼吸新鮮空氣並向警方求救，而她的父親布魯斯（Bruce）則為西莉安進行心肺復甦（CPR）。

「我將安德森抱在懷中，他對我說的最後一句話是『媽媽，我愛你』；我也告訴他我對他的愛就像從地球到月球來回一樣多，」克萊爾痛心回憶， 「你能想像嗎？安德森就這樣死在了我面前。我全身發麻，只能爬到他身邊撫摸他的髮絲，就像他平時最喜歡我做的那樣。」

▲這位悲痛的母親表示兒子的最後一句話是「媽媽我愛你」。（圖／翻攝自Facebook／Clare Walker）

11分鐘後，安德森被救護車送到了三英里外的尼韋爾醫院（Ninewells Hospital）急救，最終證實搶救無效身亡。這位無助的母親在急診室看著兒子咽下最後一口氣。「我想在安德森的身邊抓住他的手安慰他，卻沒能一起乘坐救護車。我到醫院時只見他已經被插管，但他們卻告訴我那是一跟尺寸不對的管子，於是他們反复地嘗試插管。」

安德森患有花粉症並且正在接受藥物治療。在英國封城的前幾週，安德森的家人就開始採取自主隔離以確保他的健康。專家表示，安德森的死可能是因為患有致命的哮喘或過敏發作導致的。不過死因仍需等到血液檢查結果出爐後才能被證實。

▲英國男童猝逝，目前死因未知。（圖／翻攝自Facebook／Clare Walker）

沃克離開醫院時遭到警察的盤問並被要求提供尿液樣本。他們還要求檢查男童的身體是否有瘀傷。在接受《蘇格蘭太陽報》的採訪時，沃克表示警察「像犯罪現場」一樣地封鎖了她的家，連她想在安德森的臥室裡尋求安慰的機會也被拒絕。「我只想爬到他的床上靠近他，但是他們兩個星期都不允許我們回家。」

沃克一家人正飽受失去親人的悲痛所折磨，他們也迫切想要尋找失去安德森的原因。「除非我知道發生了什麼，否則這樣的悲痛將永遠不會康復。」

►東西這樣買起來