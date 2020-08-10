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美國病例破500萬！　 公衛專家：實際確診數可能更高

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▲▼加利福尼亞州醫護人員在新冠爆發期間在醫院外抗議。（圖／路透）

▲美國疫情擴散，目前確診數已破500萬。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，各國確診病例數還在增加。截至發稿時間為止，美國約翰霍普金斯大學新冠肺炎疫情統計數據顯示，全球新增病例數已達1986萬餘人、死亡人數超過73萬。

目前全球前 5 大疫區依序是美國的 5044864 例確診、 162938 死；巴西 3035422 例確診、 101049 死；印度 221507 4例確診、 44386 死；俄羅斯 885718 例確診、 14903 死；南非 559859 例確診、 10408 死。

新冠肺炎疫情在美國境內持續延燒。據外媒報導，該國的確診數已突破504萬，境內逾16萬人病故，達全球總數近1/4。公共衛生專家也警告，美國實際確診數可能遠高於官方所公佈的數據。

外媒統計顯示，美國有17州的每日確診數已呈下降趨勢，但仍有7個州，以及波多黎各、關島和美屬維京群島的新增確診數仍在增加。其中疫情最嚴重的3個州分別為路易斯安那、密西西比和佛羅里達州。而加州、佛州、德州、紐約和喬治亞州的病例總數占了美國感染病例的40％以上。

新冠肺炎疫情令美國經濟停滯、引發 3000 萬工人失業。目前，美國的失業率高居10.2%，比2008年金融危機期間來得高。儘管兩黨在經濟救助計劃上還存在分歧，但美國總統川普8日已簽署四道紓困行政命令。川普簽署的新行政令將暫緩徵收全年收入少於10萬美元人士的薪資稅、學生貸款利息寬免至年底、展演剛剛過期的失業補助金、暫緩驅逐聯邦資助房屋的租客。  

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