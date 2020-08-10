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白俄羅斯總統6連任　6萬人抗議遭「橡皮子彈和水注」鎮壓

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▲▼ 。（圖／路透）

▲民眾在白俄羅斯的首都明斯克（Minsk）抗議，遭鎮暴警察逮捕。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

主張與俄羅斯「加深一體化」的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今（10日）順利6連任，官方民調顯示他奪得79.7%的選票。但有6萬名民眾不滿選舉結果，在首都明斯克（Minsk）抗議，遭鎮暴警察使用橡皮子彈和強力水柱驅離。一名抗議者表示，「他（魯卡申柯）竟然叫我們多喝伏特加和做桑拿就能抵擋新冠肺炎！」

據BBC報導，白俄羅斯國營媒體MIR委託進行的出口民調顯示，主要反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）得票率只有6.8%。斯卡婭稱，她的競選團隊經理被魯卡申柯政府拘留，白俄羅斯人民早已不相信選舉會公平進行。明斯克民眾也在選舉當天突然無法使用主要的網路服務和社交媒體，包括Whatsapp，Viber和Facebook Messenger。反對派支持者說，這是政府故意讓收集和分享選舉舞弊的證據變得更加困難。

▲▼ 。（圖／路透）

▲白俄羅斯人民不滿總統大選的選舉結果。（圖／路透）

為了遏止反政府抗爭，對魯卡申柯有威脅性的對象幾乎不是被逮捕，就是遭到調查。人權中心維亞斯納（Viasna）表示，自5月份競選活動開始以來，已有2,000多人被拘留；魯卡申柯鎮壓異議、選舉不正當、想重回俄羅斯懷抱和竟然建議「喝伏特加酒和洗桑拿浴來抵抗新冠肺炎」，都是民眾要他下台的原因。

原本是一家國營農場負責人的魯卡申柯，1994年以「反腐敗政客」為主張首度參選白俄羅斯總統大選，順利以80％的選票當選，卻就此展開長達26年的連任；現年65歲的他也被外界稱為「歐洲的最後一個獨裁者」。據《Atlanticcouncil》分析，魯卡申柯的政治生涯由三個主要要素組成，舊蘇聯經濟體系的恢復；逐漸增加政治壓迫；與俄羅斯聯盟；讓他儘管被指控了至少四起政治謀殺案，監禁​​數十名政治對手，都因掌控著國家經濟和媒體，幾乎沒有任何影響。

這次是十年來最大一次的示威行動，顯示人民對國家經濟、人權以及政府漠視新型冠狀病毒疫情的憤怒不斷升高。魯卡申柯正面臨近幾年以來遭逢最強大的反對聲浪。

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