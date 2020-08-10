每個都看衰川普！美情報：普丁「超想川普落選」　中國正試圖改變美選況

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

11月美國總統大選將近，各方勢力都正盡所有努力左右本次選舉。美國國家反間諜與安全中心發表評估聲明，外國勢力正介入本次總統選舉，並試圖在背後推動對候選人的不實指控來影響選舉，也一併指出中俄目前各執一方立場。

根據《路透社》報導，美國國家反間諜與安全中心主任威廉·伊瓦尼那（William Evanina）表示，「據我們評估，中國會更想要川普輸掉本次的大選。中國正在2020的總統大選前擴大他們的影響力，型塑美國的政治環境，並對立場反中的政治人物施壓，反轉美國目前對於中國的非難。」

此外，伊瓦尼納認為，伊朗也比較支持拜登。川普曾拍板決定狙殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引起伊朗民意沸騰。

另一方面他指出，俄羅斯明顯更偏好川普，希望能幫助他贏下11月的大選，「由於拜登在歐巴馬任內做副總統時，曾作出反對俄羅斯、普丁的立場。俄方正在採取一系列的措施來『詆毀』拜登。」

伊瓦尼那隨即補充說明，親俄的烏克蘭籍議員迪爾卡奇（Andriy Derkach）就曾被指控，企圖散佈關於拜登可能貪污的消息，破壞拜登候選人資格。與俄政府互有聯繫的一些演員也透過社群媒體和電視平台，盡可能地增加川普的曝光。

被他使用的「詆毀」一詞，也同樣在通俄門報告中出現過。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當時被指控，利用「影響行動」來左右希拉蕊的選情。

總統川普在貝德明斯特（Bedminster）的記者會上被問到這個問題時，對此不以為然，「我認為，俄羅斯最不想要看到最後坐在白宮的，就是我本人，畢竟我對俄羅斯的態度比誰都強硬。不論是俄羅斯、中國或者伊朗，都不想我贏下大選。」

川普競選辦公室總負責人穆塔（Tim Murtaugh）對此反擊，「民主黨2016年積極尋求外國勢力的幫助，卻沒能幫助希拉蕊擊敗川普。如果民主黨再次操作 （外國勢力）失敗，不會有任何人感到驚訝。如果要說有誰要面對「外國勢力干預」的問題，那就是拜登的競選團隊。」

一位來自情報局局長辦公室的官員告訴《CNN》，伊瓦尼那在聲明中並未列出威脅勢力的「特定等級或順序」，「這些勢力每一個都在對總統大選做出威脅，我們急迫需要作為一個國家整體來對抗。」

就在伊瓦尼那發布選舉評估的兩天前，美國國務院最新的調查報告指出，俄羅斯利用與克里姆林宮有聯結的網站，進行誤導資訊宣傳，且特別側重於傳播與新冠肺炎有關的假消息，並未提到任何與總統選舉的假消息操作。