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南印度茶園暴雨山崩釀43死　巴基斯坦連三日陷洪災

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▲▼南印豪雨造成超過40人死亡。（圖／路透）

▲▼南印喀拉拉邦（Kerala ）豪雨造成超過40人死亡。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

印度迎來雨季，常有午後雷陣雨、豪大雨，造成嚴重水患、土石流等災害。南印喀拉拉邦（Kerala）的伊都縣（Idukki）7日下午一場大豪雨造成茶園山崩，已經有至少43人因此罹難，其中甚至包括一名6歲大的嬰兒。救援隊目前仍在現場展開大規模搜索，希望拯救剩餘超過20名可能被埋在泥土、瓦礫下的失蹤者。

據《路透社》報導，山崩發生時，幾名工人正在熟睡中，對突然發生的災難措手不及。印度國家災難救援隊已經趕到當地，已有12名工人幸運獲救。由於霧太大，救援直升機仍無法安全起降。

這次伊都縣失蹤人員的統計是根據茶園（Kannan Devean Hill Plantation）的員工登記手冊，但仍有許多學生和遊客不在登記冊中，可能有更多的失蹤人仍受困於大雨中的廢墟底下。目前已經有超過6支國家災難救援隊投入當地救災。

持續不斷的降雨、大壩洩洪和土石流讓河流水位仍在上升，大幅加劇克勒拉邦的洪災，也讓救災行動更加困難。

據印度氣象部表示，近2000毫米的降雨量可能造成無法估計的災害，且大雨仍在持續，已經對阿勒皮（Alapuzha）、伊都（Idukki）、馬拉普蘭（Malappuram）各地發布紅色警報。

印度鄰近地區也都受到豪雨所苦，孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦災情不斷。豪雨導致的山崩、土石流，已經在過去兩周造成超過300人死亡。

巴基斯坦豪雨從上周一直持續到今日，造成境內超過50人喪生，東部城市拉哈爾（Lahore）洪水不見消退，連續3天街道都被泥水淹沒。總理伊姆蘭（Imran Khan）要求軍隊幫忙民眾緊急疏散，避免洪水侵襲下死亡人數再增加。

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