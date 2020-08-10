阿札爾首發推特：很榮幸表達對台支持！　強調全代表團疫檢「陰性」

▲美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團訪台。（圖／翻攝自推特／@SecAzar）



記者張方瑀／綜合報導

美國衛生部長阿札爾9日傍晚率團抵達台灣，準備在10日上午與總統蔡英文會面。阿札爾凌晨也在推特發文表示，「很榮幸來到這裡表達對台灣及其全球公衛領導力的支持。」並強調．衛生部代表團的疫檢結果全部都是陰性。

Wheels down in Taipei. Our @HHSGov delegation disembarked wearing masks and tested negative for COVID-19.



Honored to be here to convey our support for #Taiwan and their global health leadership. pic.twitter.com/Kwqh2uefhc — Secretary Alex Azar (@SecAzar) August 9, 2020

阿札爾（Alex Azar）搭乘美國空軍C-40B行政專機，機尾漆有美國國旗，這象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義；他也是40年來訪問台灣的最高層級美國官員。阿札爾10日凌晨也在推特發文表示，「很榮幸來到這裡表達對台灣及其全球公衛領導力的支持。」並強調．衛生部代表團下機時全程配戴口罩，且疫檢結果全是陰性。

蔡英文10日上午10點，將在總統府親自接見阿札爾，屆時總統府也將透過臉書直播會面的狀況；結束之後，訪團預計下午3時，前往疫情指揮中心，屆時由疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中接待，雙方將進行「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

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