全台唯一！士林官邸5色風雨蘭齊開　北市公園處邀您來賞花

▲士林官邸10萬株風雨蘭大爆發。（圖／台北市政府工務局提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

近日氣候晴朗，士林官邸公園處處可見金黃、淡黃、白、粉紅、桃紅色，共超過10萬株風雨蘭，讓人眼睛為之一亮，北市公園處透過臉書粉專歡迎民眾趁著假期，到戶外走走，一同欣賞士林官邸風雨蘭大爆發。

公園處園藝管理所賀綺華主任表示，士林官邸公園共有5種顏色的風雨蘭，光是位於玫瑰園就有3種顏色的風雨蘭，包括:玫瑰碎木隧道的金黃色風雨蘭、靠白色溫室愛心拱門下的白色風雨蘭、玫瑰園花畦上粉紅色風雨蘭，除此之外，園區內的中山北路五段460巷亞歷山大椰子樹下還有淡黃色的風雨蘭；在西式庭園羅比親王海棗下也有桃紅色的風雨蘭，這正是全台唯一可看到這麼多品種風雨蘭的地方。

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公園處處長陳榮興指出，風雨蘭是石蒜科蔥蘭屬，是蔥蘭與韭蘭的合稱，為多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，花期主要落在夏至秋季，在氣溫高、氣壓低、水份蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以大地久旱未雨，降下甘霖後，常會看到風雨蘭群花盛開。風雨蘭開花時亭亭玉立，花單生於花莖上，花冠呈漏斗狀，蒴果近球形，成熟時從背部3裂，喜陽光充足的環境，也耐半陰，適合作為樹下半陰處的地被植物，或是花壇的鑲邊材料。

公園處提醒，風雨蘭花期極短，本周為最佳觀賞時間，請大家把握花期，也可以關注「士林官邸旅客」 FB粉絲團掌握及時花況，另外也可關注公園處官方FB粉絲團「公園新花漾」，接收相關訊息。