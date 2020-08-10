　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海攜手英特爾推出TSN+5G先驅架構關鍵產品　搶攻5G工業專網應用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）攜手英特爾今（10）日宣布，共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，並結盟工具機感測方案的領導廠商「網聯科技」、國立虎尾科技大學「智能機械與智慧製造研究中心」，整合上下游完整的工具機物聯網生態系，為工具機產業構建5G工業專網關鍵產品。

鴻海表示，這次與英特爾共同推出的TSN+5G先驅網路架構，目前已在工具機產業進行產學合作試點，依循鴻海科技集團推動燈塔工廠標準對外賦能的策略，搶先在台灣將相關技術進行概念性驗證，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業TSN+5G產業標準。

請繼續往下閱讀...

工具機感測方案的領導廠商「網聯科技」總經理林鼎皓與虎尾科大校長暨智機中心教授覺文郁表示，目前工具機在彈性製造與無線連網的趨勢中，有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，以現行WiFi或LTE通訊勢必無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過TSN+5G的網路架構來解決產業應用的痛點。

林鼎皓指出，目前世界各國均已逐步導入5G工業專網，透過這次合作的契機，先期以豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路的試點，後續以TANGRAM工業物聯網聯盟為輻射中心點，促進工具機產業的轉型升級。

鴻海指出，這次合作推動的5G工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元(DTU)與傳輸小基站(Small Cell)，搭配軟體定義之引流產品，像是工業閘道器(Gateway)、邏輯控制器(PLC)、高速資料擷取器(DAQ)，透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，實現OPC UA over TSN、TSN/5G Translator低時延、Dual Backup/Connectivity高可靠性及多接取邊緣運算(MEC)等功能。

鴻海強調，藉由TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，搭配英特爾邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級，另外搭配Intel Edge Insights for Industrial人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳統產業進行數位化的轉型升級，實現工業4.0智慧製造無憂生產的目標。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

財經熱門新聞

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

重壓金融股　股利月領10萬想退休

7月電費179元！她只用「這4種」電器

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

加油要快！油價明起調漲「九五汽油逼近24元大關」

康友-KY董事長黃文烈失聯　發言人呂泰翔：待確認違法事實將提告

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

士林夜市人潮漸散！網嘆：自己造成要怪誰

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

漲幅跑贏大盤！分析師曝今年「熱門金融股」表現排名

返鄉工作「少8千」猶豫了...網：快回去

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

更多熱門

相關新聞

劉德音5年前布局　台積電挑戰500元的祕密武器

劉德音5年前布局　台積電挑戰500元的祕密武器

近來投資市場最重要的議題，幾乎全部與台積電有關。回顧20年前，英特爾市值是台積電的6.2倍；如今，英特爾雖仍是半導體巨人，但台積電市值卻已經超越英特爾。台積電是怎麼做到的？最新一期《財訊》雙週刊仔細盤點台積電整個合縱連橫的過程，發現台積電早就默默布局許久。

聯發科攜手英特爾合攻「5G電腦」

聯發科攜手英特爾合攻「5G電腦」

鴻海7月營收月增11.87%　創歷年同期新高

鴻海7月營收月增11.87%　創歷年同期新高

影／投資達人認為台股「先休息再上攻」　不追台積電與聯發科！　

影／投資達人認為台股「先休息再上攻」　不追台積電與聯發科！　

鴻海旗下肚肚Dudoo助攻餐飲業　再加碼千台iPad+POS搶商機

鴻海旗下肚肚Dudoo助攻餐飲業　再加碼千台iPad+POS搶商機

關鍵字：

鴻海英特爾TSN5G先驅架構5G工業專網

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面