尼日槍手射殺8人焚車逃逸！6名法籍遊客慘死　人道組織證實：有成員在其中

▲事件發生在尼日庫雷地區。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家尼日（Niger）9日發生槍擊事件，一群法國遊客遭到攻擊，其中6人死亡，還有2名當地導遊及司機也遭射殺，車體遭焚燒。尼日政府起初將這群法國人以遊客統稱，不過法國非政府人道主義組織ACTED稍早證實，團體裡也有他們的職員。

綜合外電報導，一群法國遊客當天在導遊及司機的帶領下，前往庫雷地區（Koure）觀賞西非特有亞種 ─ 西非長頸鹿，於當地時間上午11點30分遇害；提拉貝裡（Tillabéri）省長易卜拉欣（Tidjani Ibrahim）指出，多名槍手騎乘摩托車抵達現場，隨即開槍掃射。照片顯示，8名受害者的遺體躺在一條土路上，旁邊有一台遭焚燒殆盡的轎車。

Jihadist militants on motorcycles killed six French nationals and their local guide and driver in a giraffe park in Niger, according to government officials https://t.co/nHBmm1dOFb — The Wall Street Journal (@WSJ) August 9, 2020

最初尼日政府將遇害法國人列為遊客，後來國防部長卡坦貝（Issoufou Katambé）告訴路透社，當中有國際救援組織的法國及工作人員。法國政府證實，6名死者為法國籍；總統馬克宏（Emmanuel Macron）則透過聲明表示，已和尼日方面通過電話，但未說明詳細內容。

目前尚不清楚展開襲擊的槍手們的身分，但近來被列為恐怖主義的聖戰組織在當地的活動越趨活躍。