尼日槍手射殺8人焚車逃逸！6名法籍遊客慘死　人道組織證實：有成員在其中

▲事件發生在尼日庫雷地區。(圖/翻攝自Google Map)

記者張靖榕/綜合外電報導

非洲國家尼日(Niger)9日發生槍擊事件,一群法國遊客遭到攻擊,其中6人死亡,還有2名當地導遊及司機也遭射殺,車體遭焚燒。尼日政府起初將這群法國人以遊客統稱,不過法國非政府人道主義組織ACTED稍早證實,團體裡也有他們的職員。

綜合外電報導,一群法國遊客當天在導遊及司機的帶領下,前往庫雷地區(Koure)觀賞西非特有亞種 ─ 西非長頸鹿,於當地時間上午11點30分遇害;提拉貝裡(Tillabéri)省長易卜拉欣(Tidjani Ibrahim)指出,多名槍手騎乘摩托車抵達現場,隨即開槍掃射。照片顯示,8名受害者的遺體躺在一條土路上,旁邊有一台遭焚燒殆盡的轎車。

