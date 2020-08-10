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104年最大！美國北卡州規模5.1地震強晃「路裂隆起小山」　1800棟住宅受損

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▲▼104年最大！美國北卡州規模5.1地震強晃「路裂隆起小山」　1800棟住宅受損。（圖／翻攝自推特「@ChadTucker」）

▲斯巴達鎮多處裂出寬約繳長大的裂縫，甚至有柏油路面因擠壓隆起。（圖／翻攝自推特「@ChadTucker」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州（North Carolina）於美東時間9日上午8點07分，發生規模5.1地震，震央位置接近鄰州維吉尼亞（Virginia）。此為該州自1916年之後，104年以來最嚴重的地震。

根據美國地質調查所（USGS）報告指出，此次地震規模5.1，震央位於該州斯巴達鎮（Sparta）東南4公里處，在阿利根尼郡（Alleghany）內，震源3.7公里。報告顯示，地震連東北方的華府和西南方喬治亞州的亞特蘭大都有感。

CNN報導，這場地震造成大賣場天花蹦墜，貨架上的可樂、紅酒等灑落走道。阿利根尼郡警長緬因斯（Bryan Maines）受訪時表示，由於當天是周日上午，他正準備出門前往教堂，突然間牆上的東西開始搖晃墜落，房子明顯移位，看起來就像隨時會倒榻一般。

緬因斯表示，他的房子遭受嚴重損害，地震當時家中煙囪裂出隙縫，房屋結構多處受損，「我們這有些街坊鄰居都在外面街上，很多房子都從原本地基上位移了1或2英吋。還有一些人不得不離開家中，因為裡面已經不安全了，這地震滿大的。」

目前尚未傳出任何傷亡，但約有1800棟房屋因此受到程度不一的毀損。鎮長布林格（Wes Brinegar）表示，他自家房屋的地基也出現裂縫，而且架上的東西很多都被晃到地上。

此次地震是該區104年來最大地震，此前則是1916年發生在大煙山（Great Smoky Mountains）規模5.2的地震。2011年，規模5.8地震發生於維吉尼亞州的米納勒爾（Mineral），距離此次震央東北200英哩，為美國東岸當代紀錄到最大的地震。

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