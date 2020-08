104年最大！美國北卡州規模5.1地震強晃「路裂隆起小山」　1800棟住宅受損

▲斯巴達鎮多處裂出寬約繳長大的裂縫,甚至有柏油路面因擠壓隆起。(圖/翻攝自推特「@ChadTucker」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國北卡羅萊納州(North Carolina)於美東時間9日上午8點07分,發生規模5.1地震,震央位置接近鄰州維吉尼亞(Virginia)。此為該州自1916年之後,104年以來最嚴重的地震。

根據美國地質調查所(USGS)報告指出,此次地震規模5.1,震央位於該州斯巴達鎮(Sparta)東南4公里處,在阿利根尼郡(Alleghany)內,震源3.7公里。報告顯示,地震連東北方的華府和西南方喬治亞州的亞特蘭大都有感。

CNN報導,這場地震造成大賣場天花蹦墜,貨架上的可樂、紅酒等灑落走道。阿利根尼郡警長緬因斯(Bryan Maines)受訪時表示,由於當天是周日上午,他正準備出門前往教堂,突然間牆上的東西開始搖晃墜落,房子明顯移位,看起來就像隨時會倒榻一般。

"It was loud, like God was shaking a mountain at you, literally,” said Michael Hull of Sparta, N.C. https://t.co/3DwyR6wIH7