首爾「燒成火海」非傳說！北韓射6千門火砲1hr　20萬南韓人傷亡+毀面板廠

▲北韓研發射程達400公里的放射砲，若砲擊首爾，可造成20多萬人傷亡。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

朝鮮半島（韓半島）局勢詭譎多變、兩韓之間充滿著各種變數，美國軍事智庫公司「蘭德」（RAND Corporation）當地時間6日在研究報告指出，北韓（朝鮮）在不動用核武、生化武器的情況下，只要沿著非軍事區（DMZ）佈署6千多門常規火砲，朝著佔南韓半數以上人口的首都圈攻擊，不僅一小時內可造成南韓20萬人以上死傷，更可重創南韓自豪的科技產業。

根據《美國之音》（VOA）報導，蘭德公司發表一份標題為「北韓常規火砲：以報復、高壓、等手段震懾敵人」（North Korean Conventional Artillery. A Means to Retaliate, Coerce, Deter, or Terrorize Populations）的研究報告，假設川金會破局後，雙方之間產生的軍事衝突。

報告指出，在國際社會加強經濟制裁的力道，北韓為表達強烈不滿，可能朝著美國關島發射2枚中程彈道飛彈，造成美軍傷亡。報告在此分析北韓與美國間的軍事抗衡。

北韓極有可能在不動用核武、生化武器的情況下，動用訓練有素的砲兵部隊攻擊南韓。報告對此舉出5種可能性，表示北韓可能沿著軍事分界線佈署6千多門具系統性的常規火砲，攻擊京畿道坡州市的樂金顯示器（LG Display）的OLED面板產線，或朝著首爾開砲，讓首爾陷入一片火海。

▲北韓延著非軍事區佈署多門火砲，可集中攻擊南韓首都圈，重創科技產業。（圖／達志影像）

在第一種方案中，北韓軍只要趁坡州LG面板工廠上班時間，打開有效射程24公里的152mm口徑榴彈砲、射程20公里的122mm口徑多管火箭砲各6門，在5分鐘內發射210發砲彈，可造成920人死亡、8550人受傷。

第二種方案，北韓軍延著非軍事區打開72門射程17.4公里的152mm口徑自走砲、72門射程24公里的122mm口徑自走砲、480門射程24公里的152mm口徑榴彈砲、240門射程20公里的122mm口徑多管火箭砲，只要發射達1分鐘，即便在人口分散居住的地區，也能造成400人死亡、4500人受傷。

第三種方案，則是選擇在短時間內朝著首爾市區開砲射擊。只要北韓軍打開54門射程60至65公里的240mm口徑放射砲，1分鐘內打出1188發，可造成1570人死亡、18350人受傷。

第四種方案，為延著非軍事區佈署中長程大砲集中射擊。只要北韓軍打開射程15.4公里的122mm口徑榴彈砲、射程60至65公里的放射砲，共計5700多門的大砲同時發射，一小時內可擊出38萬5千發，造成1萬7千人死亡、20萬5600人受傷。

最後一種方案朝著首爾集中砲擊，使首爾燒成「火海」！北韓軍只要動用射程60公里的170mm口徑自走砲、射程60至65公里的240mm口徑放射砲各162門，朝著首爾發射1萬4千發砲彈，一小時內造成1萬680人死亡、13萬人受傷。

▲北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

蘭德公司表示，「韓國型導彈防禦系統（KAMD）效果不彰。此份報告指出，美軍與南韓軍應積極設法阻止北韓先行砲擊、緩解雙方緊張態勢，保護南韓民眾免於北韓攻擊，才能阻止代價慘痛的流血衝突。」

韓媒《朝鮮日報》指出，北韓軍隊去年秋季至今年春季才依最高領導人金正恩的指令，完成放射砲、海岸迫擊砲等各種軍事射擊訓練。

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