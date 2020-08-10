印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

▲薩米莎（Sarmistha Sen）晨跑遭殺害 。（圖／翻攝自Facebook／Sarmistha Sen）

實習記者張呈緯／綜合報導

美國德州普萊諾的一條小河附近，在1日早上有人發現一具屍體，經調查死者為擁有兩個孩子的科學家薩米莎（Sarmistha Sen）。普萊諾警察局官員戴維.蒂萊（David Tilley）表示，薩米莎早上起床慢跑，出門兩小時後在河邊步道遭人襲擊，目前警方已鎖定一名29歲的嫌疑人巴卡里.蒙克里夫（Bakari Moncrief）。

根據CNN報導，警方鎖定的嫌疑人巴卡里.蒙克里夫（Bakari Moncrief）是州外的居民，案發當時正在附近的地區進行偷竊，由於兩起案件犯罪地區與時間相近，因此他成為這場謀殺案調查的重要對象。

薩米莎在印度新德里（Sindri）長大，曾就讀於阿拉巴馬州的伯明翰大學和達拉斯大學，她的職業生涯的大部份時間都專注在癌症研究，2004年結婚後，全家移居普萊諾（Plano），目前育有兩個孩子，分別是12歲的尼爾（Neil）和6歲的瑞安（Ryan）。

丈夫阿林丹（Arindam Roy）表示，為了弔念妻子，創建了屬於薩米莎的CaringBridge網路頁面，希望能讓人們永遠記得薩米莎生前的點滴，以及對癌症的貢獻。網站上面寫著，「薩米莎的感染力和真摯的微笑啟發了許多人，她喜歡園藝，也是位出色的廚師，她對癌症護理充滿熱情，而且永遠支持癌症研究。」

當地人在薩米莎的照片周圍，擺上放數百雙跑鞋，以表示對她的關心。居民Chase Storey表示，「我雖然不認識她，但我認為她會喜歡這樣的方式。」