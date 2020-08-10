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康和證董事長鄭大宇專訪／年輕人投資越早越好　停損停利可設30%！

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◎採訪：邱佩琳、李錦奇、陳心怡
◎攝影：周宸亘、謝婷婷

文／陳心怡

「現在年輕人做網路下單好積極！以前在路上常看到許多人都在滑手機打電動，現在卻是在看行情或是討論股票」，康和證券董事長鄭大宇接受《ETtoday新聞雲》專訪時，分享近期新發現，認為這是一個好現象，「因為你必須懂得投資自己，不然只靠薪水是賺不了錢」。

隨者台股創下歷史新高，越來越多人也開始投入股市，尤其是年輕人，光是證交所統計今年的新開戶人數就突破60萬人，鄭大宇說「這是一個好現象，而且投資越早越好，再加上現在定存利率實在太低，定存族應該要把錢從銀行拿出來投資其他商品」

請繼續往下閱讀...

鄭大宇舉例，像是「護國神山」台積電，那麼好的一間公司，它的經營果實如果能讓全民來分享，那絕對是再好不過的事了。

至於市場上投資產品那麼多，該如何挑選投資標？鄭大宇建議，投資產品要看個人的風險承受度，風險偏好小的話，可以買基金，因為波動沒那麼大，如果承受度稍微大一點，可以投資比較績優的個股，「我建議的策略是買進連續兩年有成長，且競爭力比同業還強的股票，這樣風險會比較小一點，因為在趨勢上跌下來不會跌太多，但趨勢不對的話，只要一跌可能再也回不去。」

▲▼康和證券董事長鄭大宇專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭大宇分享停損停利的個人原則。（圖／記者周宸亘攝）

而對於設定停損停利，鄭大宇也有自己一番獨特見解，他說「停損我自己是設比較寬，可以到30%，如果你發現買進不如預期，會跌那麼多一定是環境趨勢變了或是當初看法有落差，過去我也有不停損的經驗，一直放到最後就更慘，那倒不如停損把錢拿回來再看下一個標的，買對還有機會上漲賺錢。

至於停利，鄭大宇認為現在是多頭行情，停利可以抓30%~40%，比較放寬一點，前陣子因為不確定性高，所以設在10%~20%就先出掉了。

但鄭大宇提到，現在很多個股都「飆很大」，所以停利標準也不是全部適用，所以還是要且戰且走，此外，美國11月要總統大選，加上未完待續的中美貿易戰，波動都會比較大，因此要看隨時的局勢來做判斷，隨時調整停損停利的範圍，維持一個彈性的操作空間。

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