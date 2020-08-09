鴻海教育基金會邀請百位兒童　歡樂欣賞動畫電影《迷你奇航》

▲鴻海教育基金會執行長汪用和和小朋友、影展吉祥物Tiffi開心合影。（圖／鴻海教育基金會提供）



記者姚惠茹／台北報導

由公視主辦、鴻海教育基金會、三創生活園區與永齡教育基金會主力協辦的台灣國際兒童影展今（9）日圓滿落幕，鴻海教育基金會選擇在影展最後一天舉辦特映場，邀請一百位來自大同育幼院、榮光育幼院、忠義基金會、罕見疾病基金會、都市人基金會的孩子，一同欣賞榮獲德國Schlingel影展最佳動畫片的電影《迷你奇航》。

這部電影描述小男孩莫頓受船長父親的影響，對航海生活充滿嚮往，不料一場意外讓莫頓身體縮小到只有昆蟲大小，並因此搭上自己做的模型船，有了許多驚險際遇，而莫頓要如何利用所長，讓身體變回原形，回歸正常生活呢？

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由於故事奇幻充滿想像力且無任何對白，因此就連小小孩也都看得津津有味，跟著莫頓歷經一場奇特的冒險旅程，而活動現場還出現一位神秘嘉賓—擁有超高人氣的影展吉祥物Tiffi寶寶，Tiffi一現身，就立刻吸引小朋友的目光、紛紛想上前合照，這份驚喜也讓現場氣氛更為歡樂。

鴻海教育基金會執行長汪用和特別出席，陪伴育幼院與基金會的兒童抓住暑假的尾巴，並且期許這一百位孩子，能像劇中的莫頓一樣，即使面對挑戰，也能有勇氣與智慧去克服困難，只要相信生命的無窮潛力， 就能活出自己的精彩。

鴻海科技集團為體恤員工辛勞，也安排三場專屬於員工的特映場，消息一公布，不到兩天，入場券就被索取一空，也提供員工們一段美好的親子時光，讓為期三個月、結合實體放映與線上播放的台灣國際兒童影展，可以在孩童的笑顏中畫下完美句點。