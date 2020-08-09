國一生遭4男同學霸凌！連續8天闖浴室嘲笑　離奇腹痛亡

▲國一男學生被4名同學嘲諷「太小」，「連8天性霸凌」離奇腹痛慘死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓近日發生一起校園霸凌、性侵事件，全羅南道靈光郡一名14歲國一男學生金泰漢（김태한，音譯）遭4名男同學霸凌，除了嘲笑他的生殖器太小外，甚至強抓他的下體自慰、肛交性侵等，導致他罹患嚴重心理疾病，最後罹患急性胰臟炎送醫不治。

根據《亞洲經濟日報》報導，金泰漢父親透露，兒子6月10日就不斷遭4名男同學霸凌及性侵，剛開始只是嘲笑「下體太小」，後來欺辱的行為逐漸升級，除了會在洗澡時闖入，強壓在兒子身上外，還會強抓兒子的下體強迫自慰，最後甚至逼迫進行肛交性侵。

金泰漢的父親通過電話，得知兒子在學校遭同學傷害後，6月29日將兒子從宿舍接回家住，不料隔天（30日）兒子就因為腹部劇痛送醫，檢查後發現胰臟炎指數飆升800，超出正常人的20倍以上，送進加護病房3天後仍宣告不治，讓他非常悲傷。

金泰漢父親傷心說，兒子幾個月前才接受健康檢查，當初並沒有任何異狀，懷疑是霸凌讓兒子在壓力及痛苦下崩潰，而且事後不論是加害者、加害者雙親甚至校方都未曾道歉，讓他實在難以接受。新聞曝光後，南韓社會輿論譁然，甚至有人連署向青瓦台請願，要求學校必須做出適當處置，目前已有超過23萬人連署。

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