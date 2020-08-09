貝魯特爆炸「炸出43m深無底黑洞」　全市慘淪灰土煉獄…民眾哭求政府下台！

▲貝魯特爆炸炸出43公尺深黑洞。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日發生硝酸銨大爆炸，截至目前造成158死、6000人死亡、21人失蹤，爆炸所及之處幾乎都成廢墟，當局估計有超過30萬人無家可歸，根據法國救難隊指出，不僅市容滿目瘡痍，其中一地區更被炸出深43公尺的黑洞。

根據法新社報導，黎巴嫩一名安全官員表示，法國勘查災區專家指出，貝魯特爆炸，讓當地炸出一個43公尺深的大洞，目前這場爆炸對於黎巴嫩的損失難以估計，當局首要之務就是將受災的民眾安置好，並且提供完善的照護措施，此外，因這場爆炸導致眾多傷亡者，也極需要醫療物資協助。

▲貝魯特爆炸後，整市滿目瘡痍。

據悉這場爆炸讓原本經濟陷入困頓的黎巴嫩，更是雪上加霜，當地民眾指控當局腐敗無能，包庇企業商人，去年10月就曾歷經多場示威，最終推翻前總理哈里里（Saad Hariri），但政治情況腐敗讓國內經濟危機不斷瀕臨崩潰。

爆炸事件過後，許多民眾走上街頭，要求政府下台，目前已有多位官員辭職，示威現場更是爆發激烈衝突，造成1名安全部隊成員死亡，8日示威民眾更是衝入外交部，要求解除伊朗支持的政黨「真主黨」，事件越演越烈，讓黎巴嫩國內劇烈動盪。

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