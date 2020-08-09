北韓為防疫封鎖開城！金正恩「超暖心」下令加開火車運物資：日夜牽掛百姓

▲金正恩下令運送物資至因防疫封鎖中的開城。（圖／路透社）

文／中央社首爾9日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，該國領導人金正恩已經下令運送援助物資到邊境城市開城。該地為了抗疫，已在上個月封鎖。

北韓當局7月表示他們發現該國第一個疑似2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，將開城（Kaesong）的緊急狀態提升到最高等級。

北韓中央通信社（KCNA）報導，一列載有物資的火車，7日抵達「完全封鎖」的城市開城。

報導中說：「最高領導人先前指示在開城完全封鎖後，一定要立即採取緊急措施供應食物與藥品，現在他已搞定把許多白米和津貼運到開城。」

報導中強調，當開城持續「努力防堵疫情蔓延」之際，金正恩「日夜」牽掛著開城民眾。

▲24歲脫北者金某重返北韓後出現疑似症狀，北韓當局封鎖開城。（圖／路透社）

北韓當局上個月表示，一名3年前逃到南韓的叛逃者，7月19日「非法跨越」重兵防守的兩韓邊界，回到北韓。

北韓當局稱，那名男子出現2019冠狀病毒疾病的症狀，並因此遭到「嚴格隔離」，但北韓並未證實該男的篩檢是否呈陽性反應。

如果獲得證實，那將是北韓第一個官方證實的染疫確診病例。北韓的醫療基礎建設薄弱，被認為不足以因應任何的流行病。

擁有核武的北韓，由於疫情在鄰近的中國蔓延，因而在1月底關閉其邊界。

北韓實施了嚴格的限制，令數千人進行隔離；但分析家表示，該國不太可能躲得過這波疫情。

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