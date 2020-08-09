期限將至！　日真子公主與未婚夫小室婚事受疫情影響仍無下文

▲日本真子公主與未婚夫小室的婚姻大事波折重重。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本秋篠宮親王長女真子公主與未婚夫小室圭的婚禮，自2018年延期到今年，但到8月仍未有下文。相關人士透露，兩人結婚意願仍相當堅定，但因為受到疫情影響，婚禮尚無眉目，不過仍會經常透過視訊電話相互聯繫。

據日媒報導，28歲的真子公主與小室在2017年訂婚，但因小室母親接連被爆出與他人有金錢糾紛，連小室留學費用逾400萬日圓都由對方埋單，因此宮內廳在2018年2月宣布，婚事將推遲至2020年。雖然公主與小室結婚意願未變，但外界都猜測小室需要更多具體作為才能與公主完婚。

小室則在2018年8月7日赴美就讀紐約福坦莫大學法學院，由於疫情影響，該大學改為線上授課，小室在課間同時參與實習，以及在法律專業雜誌上，發表群眾募資的相關論文，並計畫明年課程結束後，將參加當地律師考試。外界認為，小室試圖以學業上的成果讓皇室接受自己與公主完婚。

不過因為疫情關係，對海內外宣布秋篠宮成為皇位第一順位繼承人的「立皇嗣之禮」延期，真子公主婚事仍不明朗。皇嗣職大夫加地隆治在新年初始的記者會上僅表示，「早晚會對外公布消息」，但沒有提及公布具體時間及內容。