他北漂工作月賺50K！返鄉「少8千」猶豫了...網一面倒：快回去啦

全聯的廣告神曲《One Two福利熊》紅極一時,「福利熊,熊福利」的歌詞更是朗朗上口,深植不少全聯粉的心。不過日前就有網友發現,全聯竟然換了主題曲,歌詞不斷唱著「Go Go Go Go 狗狗」、「蘋狗、香蕉狗、奇異狗」,讓他傻眼,根本就聽不懂歌詞在說什麼,「全聯還我熊」。