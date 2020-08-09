他北漂工作月賺50K！返鄉「少8千」猶豫了...網一面倒：快回去啦

▲原PO為了薪資而猶豫是否要返鄉。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會因為就業機會多、薪資高而北漂，而薪水高低正成為上班族是否返鄉的關鍵之一。一名網友已在北部工作一陣子，目前月薪5萬元，他在近日出現了回到中部工作的念頭，不過由於薪水會降為4.2萬元，因此讓他猶豫不決並發文詢問，「回鄉薪水降8千（元）可以接受嗎？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「回鄉薪水降8千（元）可以接受嗎」為題發文，他目前正在北部工作，月薪5萬元，並不是個小數目，而近日則打算回鄉。原PO表示，自己最近考慮要回台中工作，不過薪水卻會降成4.2萬元，整整比在北部工作少了8千元，因此猶豫不決，進而發文詢求其他人的意見。

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貼文一出，立刻引發熱議，網友幾乎一面倒認為可以返鄉，「可以，光房價就有差」、「住家裡、吃家裡應該省很多」、「如果回鄉買房的話很可以阿」、「可以，開銷負擔小很多」、「租房的話其實兩者差不多，買房的話就中部吧」、「台北5萬（元）存5千（元），台中4.2萬（元）可以存2萬（元）」、「可以，快回去」。

▲許多人覺得北部的房價實在太貴。（示意圖／記者徐斌慎攝）

不過，也有網友認為留在北部比較好，「不要，10年後台北薪水會翻倍以上，鄉下不會變」、「五年前還可以，現在連中南部的房價都太高了」。此外，有網友指出是否要返鄉不應該只考量薪水，「看開銷和發展有沒有影響啊」、「食衣住行消費呢」、「看上班環境爽不爽」。

另外，有許多網友都質疑薪水怎麼可能只降8千元，也有網友好奇原PO回中部會買房還是租房。對此，原PO則現身留言處回應，「因為工作性質的關係」，所以薪資才沒有變動太多，而他目前也已經準備好頭期款，若回中部則會買房。