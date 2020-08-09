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喪禮引爆感染！50親友齊聚哀悼「30人慘中鏢」　家族心碎

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▲義大利,新冠肺炎,喪禮,葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國明尼蘇達州一名老先生過世，50人左右參加喪禮，未料事後卻有高達30人染疫。（示意圖／達志影像／美聯社）

 記者吳美依／綜合外電報導

美國明尼蘇達州（Minnesota）貝克郡（Becker County）發生家族集體感染新冠肺炎的事件。78歲的老先生弗朗西斯（Francis Perreault）去世以後，大約50名家族成員與好友齊聚哀悼，未料喪禮過後卻爆發疫情，高達30人確診，其中5人病情嚴重，住院治療。

弗朗西斯經歷數次中風，罹患帕金森氏症，7月4日不幸去世。他的家族與親友12、13日在小鎮萊克帕克（Lake Park）的聖方濟沙勿略天主教堂（St. Francis Xavier Catholic Church）舉辦喪禮，大家一開始都恪守社交距離、戴口罩等防疫措施，但儀式結束後卻逐漸鬆懈。

綜合《明星論壇報》與《雙城報》，喪禮上有幾名參加者出現不適症狀，當時也有戴上口罩，但儀式結束以後，大家忍不住哭泣、擁抱或者手拉著手禱告，一些人開始享用咖啡與餐點。

死者的女兒史蒂芬妮（Stephanie Schindler）認為，即使在疫情流行之際，互相安慰的人性本能仍非常強烈，防疫措施因此被打破，「我們試圖做好一切，但是，你在悲傷的時候當然會放鬆警戒」。她形容父親是個信仰堅強、努力工作又值得信賴的好人，只是生病已久，「我們對此（死訊）非常平靜，但後來發生這些餘波，讓我們比較難接受」。

史蒂芬妮6日受訪時提到，住院的親人中有幾位已經出院，大家如今都已經明白，即使在人口稀少的明州鄉村，新冠肺炎仍是個威脅，「過去的事情已經過去了。我們必須向前邁進」。

明州衛生部發言人舒爾茨（Doug Schultz）表示，儘管大家都能夠理解哀痛，但疫情期間最好還是不要舉行喪禮等聚會，「看到明尼蘇達人無法舉行這些儀式令人痛心，但新冠肺炎仍在我們身邊，所以，像這樣的聚會的確構成風險」。

根據明州衛生局6日發布的數據，全州感染率為每1萬名居民中109人確診，在87郡中，貝克郡感染率大約居於平均值，每1萬居民中有45人染疫。

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