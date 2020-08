喪禮引爆感染！50親友齊聚哀悼「30人慘中鏢」　家族心碎

▲美國明尼蘇達州一名老先生過世,50人左右參加喪禮,未料事後卻有高達30人染疫。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國明尼蘇達州(Minnesota)貝克郡(Becker County)發生家族集體感染新冠肺炎的事件。78歲的老先生弗朗西斯(Francis Perreault)去世以後,大約50名家族成員與好友齊聚哀悼,未料喪禮過後卻爆發疫情,高達30人確診,其中5人病情嚴重,住院治療。

弗朗西斯經歷數次中風,罹患帕金森氏症,7月4日不幸去世。他的家族與親友12、13日在小鎮萊克帕克(Lake Park)的聖方濟沙勿略天主教堂(St. Francis Xavier Catholic Church)舉辦喪禮,大家一開始都恪守社交距離、戴口罩等防疫措施,但儀式結束後卻逐漸鬆懈。

綜合《明星論壇報》與《雙城報》,喪禮上有幾名參加者出現不適症狀,當時也有戴上口罩,但儀式結束以後,大家忍不住哭泣、擁抱或者手拉著手禱告,一些人開始享用咖啡與餐點。

