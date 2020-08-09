廖燦昌閃辭　第一金併購保德信人壽「翻車」？　第一金：無法回應

▲第一金前董事長廖燦昌因牽涉到遠航案，也連累到保德信人壽出售的過程。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

保德信人壽出售案傳出變數！第一金因為董事長廖燦昌因為遠航案，遭到檢方起訴之外，原本正在洽談中的保德信人壽也意外翻車，目前傳出保德信人壽其他兩位買家台新金與聯邦銀。第一金今（9）日表示，依照法規規定，「無法回應」（保德信併購案）。

保德信今年初即已經要退出台灣市場，由於吸引不少買家上門，至遠航案爆發之前，第一金因為「形象好」、又屬「泛公股金控」，加上第一金併購保德信人壽的企圖心也十分強烈，曾經在法說會表示，中長期的資金高達300億元可以併購保德信人壽，一度成為保德信人壽出嫁的「最佳人選」。

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但是台新金對於保德信人壽也是相當的渴望，甚至一度傳出，台新金董事長吳東亮為了保德信人壽找上當時第一金董事長廖燦昌，搶婚的戲碼在金融業中再度發生，甚至市場喊價到了80億元高價。

不料，廖燦昌日前因為牽涉到遠航案件，使得保德信人壽出售案再度出現戲劇性的變化，廖燦昌在請辭下台之前原本就有意放手，現在廖燦昌離開更是使第一金在這場併購案中退出。目前保德信人壽轉向與台新金、聯邦銀洽談出售的可能性，以確定在8月底之前可以議約結束，預期價格也會因此大打折扣。

市場人士認為，一個併購案屬於重大決策，照道理來說還要經過董事會等，不太是因為一個負責人的去留而有如此大的變化；不過依照台灣的過往經驗，許多併購案的執行常常是繫於主要的決策者中，所以才會出現廖燦昌辭職下台，併購案也「人去政息」。對此，第一金僅表示，（保德信併購案）依據法規，無法任何回應。