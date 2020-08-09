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她浮潛遇座頭鯨母子　慘遭「30噸巨大身軀衝撞」藤壺刮爛全身…淚崩回憶：像被車輾　

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▲▼座頭鯨。（圖／達志影像／美聯社）

▲座頭鯨傷人近年時有所聞。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

不少喜愛游泳、浮潛的人，趁著今年的酷暑，時常前往海邊享受。國外一名30歲的女子拉姆西（Alicia Ramsey）日前在澳洲西部海域進行浮潛，未料卻遇到一隻母座頭鯨疑似對她起的興趣，竟開始「撞擊」拉姆西，回想當時恐怖的回憶「彷彿像被一台車活活輾過」，以為差點就要命喪海底。

根據英國《每日星報》報導，拉姆西當時在澳洲西部海域浮潛，就在浮潛過程中，巧遇到一隻約30公噸的巨大母座頭鯨，當時她以為自己幸運地遇到、並可以巧妙的避開，未料座頭鯨似乎起了「好奇心」於是開始貼近拉姆西，而附著在牠身上的藤壺更是直接擦傷了拉姆西的身體。

拉姆西表示，當時其實有一隻小的座頭鯨試圖想要靠近，而母座頭鯨可能因為好奇或是出自於防備，因此開始用尾巴劇烈在海水中擺動，導致她不僅被座頭鯨身上的藤壺刮傷，更被尾巴掃到，「那個感覺就像是被一台車活活輾過一般」。

就在緊急時刻，於拉姆西一起浮潛的人立刻將她救起，緊急送往當地醫院治療，醫療團隊表示，拉姆西的傷勢算是嚴重，需要在院內觀察。而拉姆西在經歷過座頭鯨攻擊後，並未因此消磨掉她對海洋、浮潛的喜愛，她表示：「這種經歷雖然可怕，但我還是要重返海洋的懷抱」。

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