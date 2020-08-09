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共同社：美國考慮與北韓在平壤、華府互設「聯絡辦事處」

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▲▼美國正考慮，與北韓當局在平壤、華府互設辦事處，派遣常駐人員。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國正考慮，與北韓當局在平壤、華府互設辦事處，派遣常駐人員。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國與北韓（朝鮮）在去核議題上仍無共識、雙方關係持續膠著，為了取得突破，總統川普7日（當地時間）在紐澤西州貝德敏斯特鎮度假村承諾，當選後將儘快與北韓、伊朗當局協商。

事實上，美國政府目前考慮與北韓當局在平壤、華府互設聯絡辦事處，且南韓與日本當局正積極瞭解中。

根據日媒《共同社》9日報導，美國正考慮該方案的可行性，將政務人員常駐北韓首都平壤，而北韓當局也派人常駐美國首都華府，雙方互設聯絡辦事處，雖兩國目前無邦交，但這種形式可以達到建立大使館的效果。外交消息人士指稱，日本與南韓當局正積極瞭解中。

其實該提案早在2019年2月河內第2次川金會時就有被討論過，只不過隨著雙方談判破局，該提案也跟著煙消雲散，加上今年初起新冠肺炎（COVID-19）全球疫情影響，出入境制度審查愈趨嚴格，提高了在行使上的困難度。

▲▼美國考慮在平壤設立聯絡辦事處，讓政府人員進駐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國考慮在平壤設立聯絡辦事處，讓政府人員進駐。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府正在觀望，若美國與北韓當局在設立聯絡辦事處一事上有進展，那麼代表美朝可能重啟去核議題協商。《共同社》分析，川普為謀求美朝雙方在去核議題交涉上取得進展，可能有意以該提案為籌碼。

川普早在上個月7日表示，若川金會「對我有幫助」，則不排斥舉辦；然而北韓外務省副相崔善姬卻表示無意與美談判，勞動黨第一副部長金與正更表態今年內不太可能。《韓聯社》分析，隨著北韓提出的協商條件比先前更嚴苛，加上平壤當局對年內舉辦川金會的意願低，美國政府意識到11月大選前重啟雙方去核議題談判的可能性低，才會將時間點挪至大選之後。

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