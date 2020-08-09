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付不出聘金！他婚禮前2天上吊亡　未婚妻見「冷硬屍體懸掛屋樑」嚇哭

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▲▼自殺,死亡,上吊,繩索,繩子,繩圈（圖／取自免費圖庫Pixacey）

▲印尼一名男子因付不出聘金，走上絕路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

印尼發生一起悲劇事件，男子MA（姓名縮寫）即將與未婚妻D（姓名縮寫）完成終身大事，婚禮前兩天卻突然在家中上吊自殺。據悉，死者一直煩惱著拿不出聘金，原本說好出資贊助的父母最後也沒有出錢，導致他一時想不開，結束性命。

印尼媒體報導，D於5日來到未婚夫家中探望，卻發現MA的脖子上繫著一條繩索，在廚房上吊身亡，身體早已變得僵硬。飽受驚嚇的她趕緊呼叫求助，最後在眾人與死者家屬的協助之下，將男子放下，並且報警處理。

北蘇門答臘（North Sumatra）警方接獲通報以後，趕緊來到現場調查。他們發現，死者已經死亡多時，但只有頸部出現勒痕，並沒有其他傷口，現場也沒有可疑跡象，初步研判MA是自殺身亡。

D接受警方偵訊時表示，當天早上還與未婚夫通過電話，但是都沒有發現任何異常，沒想到下午就發生憾事。MA目前已經在親屬的安排之下安葬，雖然她傷痛欲絕仍親自出席參加喪禮。

根據親屬說法，MA的父母離婚多年，聽見兒子打算結婚卻付不出聘金，曾經答應出資協助，但是隨著大喜之日越來越近，2人卻都沒有任何表示。MA對此感到非常無助又絕望，因此走上絕路。

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