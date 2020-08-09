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美情報高層爆「北京希望川普輸掉連任大選」　俄國拚命詆毀拜登

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▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國情報高層指出，俄羅斯正在詆毀前副總統拜登（左），而中國比較希望現任總統川普（右）輸掉大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「國家反間諜執法辦公室」（NCSC）主任伊瓦尼納（William R. Evanina）於7日發布關於11月大選的最新間諜威脅評估指出，中國與伊朗比較不希望現任總統川普連任，而俄羅斯則致力於詆毀前副總統拜登。

綜合CNN、CBS報導，伊瓦尼納指出，許多外國勢力都有偏好的總統人選，「我們主要擔憂的是中國、俄羅斯與伊朗持續進行中的活動」。

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲伊瓦尼納指出，北京認為川普「難以預測」，因此希望川普不要連任。（圖／路透）

伊瓦尼納表示，「中國偏好川普，被北京視為不可預測的川普，不要贏得連任。中國在2020年11月前持續擴大影響力，以形塑美國的政策環境，向它認為與中國利益相反的政治人物施壓，轉移或反擊對於中國的批評」。

伊瓦尼納寫道，「俄羅斯正在利用一系列措施，主要用以詆毀前總統拜登，以及它視為反俄的勢力」。他也提到，川普的競選在社群媒體與俄羅斯電視台上，受到與克里姆林宮相關的不明勢力所推動。

根據伊瓦尼納，德黑蘭認為，川普連任會導致美國繼續對伊朗施壓，因此努力推動政權更迭，目前也正尋求透過網路與社群媒體「破壞美國民主制度與川普總統，分裂這個國家」。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普被問及此情報時表示，他認為俄羅斯、中國跟伊朗都不希望他當選。（圖／路透）

川普7日晚間被問及是否相信這份情報時回應，「可能吧……俄羅斯最不願看到的總統就是川普，因為從來沒有人對俄羅斯更加強硬。俄羅斯、中國與伊朗最不想要的就是川普獲勝」。一名記者指出，這個說法與情報官員的說法相左時，他表示，「我不在乎別人怎麼說」。

據悉，美國情報官員曾向議員與總統競選團隊提供資訊表示，目前針對拜登進行假消息宣傳的幕後主使者就是俄羅斯。根據知情人士，拜登的競選顧問已經討論了這次評估，且特別關注聲明中特定內容，例如俄羅斯明確希望「詆毀」拜登，中國指示「比較偏好」川普被打敗。

國家情報總監（ODNI）一名官員提及此調查時指出，報告中沒有明確地替這些威脅勢力排列順序或等級，「每個敵人都對於我們的大選構成迫切威脅，我們必須做為國家整體，一起努力打敗他們」。他認為，這是情報部門目前在非機密情況下所能提供「最新、最準確和客觀的選舉威脅訊息」。

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