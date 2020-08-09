政府一日徵用口罩800萬片「夠的」　經濟部未要擴大徵用

▲經濟部長王美花近日表示，政府一日徵用口罩800萬片「夠的、夠的」。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

近日有幾個新冠肺炎境外個案，再度掀起民眾的恐慌，甚至民眾表達買不到口罩；經濟部長王美花也解釋主要是「物流的關係」經濟部官員今（9）日再度說明，目前口罩產量1350萬片，現在每日徵用800萬片，目前未要擴大徵用，且口罩的供給量也都足夠，民眾不用擔心。

近期有新冠肺炎（COVID-19）有幾個境外移入的個案，再度提高民眾的警戒心，也有民眾表示，口罩買不到的情況。

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經濟部表示，口罩實名制的機制仍然繼續，現在口罩的日產量大約是1350萬片、雖然沒有全額徵用，但是政府每日徵用800萬片、14天實名購買口罩9片的機制還在，郵局每日都會配送，所以只要是基本上口罩實名制運作順暢，民眾也不用過度擔心。

經濟部長王美花昨（8）日出席經濟部輔導寧夏夜市、台北市婚紗協會及承德汽車發展促進會在迪化街舉辦的活動，就表示近期有幾個可疑的案例，大家跑到藥房買（口罩）而買不到了，其實是物流配送的關係，她也相信幾個個案釐清之後，大家會比較安心。

至於一天徵用口罩800萬片，王美花表示「夠的、夠的」，對應經濟部官員的說法，政府徵用的口罩量還足以應付民眾的需求；且現在也還未見到新一波囤口罩的排隊潮。