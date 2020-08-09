最強效能！新版27吋iMac　跑分成績浮上水面

▲▼Apple更新iMac產品。（圖／翻攝自官網）

財經中心／綜合報導

蘋果近期發布了新款27吋iMac，針對內部進行重大的改進，根據外媒《Wccftech》報導，現在該基準測試跑分成績已經浮上水面。

而這次的新型27吋iMac配備Core-i5處理器和Radeon Pro 5300顯示器與2019年的iMAC進行比較，正符合使用者的期待，與前一代相比，新型27吋iMAC內裝3.1GHz Intel Core-i5性能優於2019年的3.7GHz的Core-5，其性能提高了20%。

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新型的27吋iMac在單核心測試的得分為1090、在Geekbench多和測試的得分為5,688；新型的27吋iMac搭載第十代Intel處理器，其性能提高了65%；在繪圖處理上透過Radeon Pro 5000系列繪圖處理，新型27吋iMac執行速度提升了40%。

此外，原本僅在iMac Pro搭載的T2晶片，此次也內建於新iMac產品當中；T2安全晶片中的儲存裝置控制器可為儲存在SSD的所有內容提供即時數據加密，使檔案與資料安全無虞。T2晶片還可檢查開機過程中所載入的軟體是否未遭篡改。以及全新的27吋iMac搭載了Retina 5K螢幕，並擁有1080p FaceTime HD鏡頭、更高傳真的揚聲器和錄音室等級的麥克風，使得新型27吋的iMac獲得史上功能最強的iMAC之稱。