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川普實現諾言！　美防長證實：阿富汗駐軍「減至5000人以下」

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▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）證實，駐阿富汗美軍將減至5000人以下。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普上任以後，主張減少美軍對於外國事務的涉入，他3日也再度提出，要在11月3日大選日前，把駐阿富汗美軍人數減少一半。國防部長艾斯培（Mark Esper）於8日證實，計畫11月底前把阿富汗駐軍人數裁撤至「5000人以下」。

國防部7月初表示，將從阿富汗5處軍事基地撤軍，做為與塔利班（Taliban）和平協議的一部分。據悉，該協議也要求美軍在未來9個半月內全數撤軍。艾斯培8日接受《福斯新聞》採訪時證實，美國計畫11月底前將把阿富汗駐軍人數減至「5000人以下」。

▲美國,阿富汗,川普,美軍,甘尼。（圖／路透）

▲美國總統川普主張減少美軍對於外國事務的介入，3日也透露計畫把駐阿富汗美軍減少一半。（圖／路透）

綜合《路透社》、俄羅斯《衛星通訊社》報導，美國自從911恐怖攻擊事件後，在阿富汗展開軍事行動，至今已經19年，但既沒有擊敗塔利班，也未能替該地區人民帶來和平，被外界指為成效不彰。川普多次表明，要結束美國「永無止盡的戰爭」，也直言美國介入中東事務是「我們國家史上最大的錯誤」。

川普3日接受Axios採訪時透露，駐阿富汗美軍「很快」就會減少一半，「我們要繳少到4000（名士兵），我們正在談判。我不想告訴你是什麼時候，但我一直都說，我們基本上會退出」。他被問及，阿富汗11月3日時將有多少名美軍時回應，「4000到5000（名士兵）」。

根據《軍事時報》（Ｍilitary Times），美國今年已裁撤3000名駐阿富汗士兵，使得當地駐紮人數降至8500人左右。

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