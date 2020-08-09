股市活絡+股息進帳　兆豐金獲利7月獲利31.6億元　月增8%

▲股市在7月有良好表現加上股息進帳，兆豐金7月獲利站回30億元以上。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金公布7月的獲利表現，受惠於資本市場、金融市場的活絡，兆豐金7月稅後純益為31.6億元，較6月的29.24億元，月增8%以上；累計前七月稅後純益達到144.42億元，每股稅後純益（EPS）突破1元，達到1.06元。

兆豐金表示，7月各上市櫃公司陸續除息，有部分股息進帳，衝高各子公司獲利；加上7月台股站上高點，旗下子公司表現優秀，兆豐證券持續有良好的成績，7月稅後純益有2.27億元，累計稅後純益達到9.38億元、兆豐票券也有3.31億元，累計稅後純益17.49億元；加上處分部分債券，也貢獻不少兆豐金的獲利。

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兆豐銀行 暫時不調整營運目標

在配合政策方面，兆豐也繳出不錯的成績單，兆豐銀表示，全行總動員成為金融國家隊最有力的一員，透過敦親睦鄰的關懷行動，已經協助超過7000戶小規模營業人申請紓困融資。過去兆豐銀行的客戶結構主要以大型集團企業戶為主，中小企業占比相對偏低，此次也同時推動企金轉型，讓兆豐銀行的客層涵蓋大、中、小型客戶。

兆豐銀行表示，推動企金轉型已有相當成效，截至7月底，對中小企業之放款餘額達5141億元，比去年同期大幅增加422億元，承作戶數亦增加1萬252戶；加上配合政府推動台商回台政策，至7月底，兆豐銀行已核貸台商回台專案額度540億元以上；以及兆豐銀行個人匯回件數及金額占國內個人總件數及金額約2-3成左右，就匯回件數與金額來說，兆豐銀行均為金融界的翹楚，一條龍專業服務，廣受客戶肯定。

累計今年前7月兆豐金的稅後純益達到144.42億元，但是相較於去年同期180.4億元，兆豐還有約36億元追趕的空間；兆豐銀行總經理蔡永義也曾經公開表示，今年暫時還不調整營運的目標，顯示兆豐必須要用今年剩下5個月的時間把因新冠肺炎疫情衝擊失去的獲利追回來。

合庫金累計前7月獲利為96.98億元 百億大關一步之遙

此外，合庫金也公布獲利，7月的稅後純益為16.47億元，表現也比6月的15.86億元略佳；累計至前7月稅後純益96.98億元，距離百億元僅剩一步之遙，但是相較於去年同期合庫金已經101.9億元，今年的表現也相對有氣無力。

