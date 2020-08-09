26天15次！4中國海警船「再踏進尖閣諸島海域」　無視日方抗議…照宣主權

▲釣魚台爭議日漸緊繃。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中國近期不僅在南海動作頻頻，對於釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）也不落人後的展示主權象徵。日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）日前才表達日方立場，截至本月初，中國已經連續100多天出現在周邊海域，「我們不會單方面讓緊張局勢升級，也不認為中國會選擇此刻讓情勢升溫」軟性勸說意味濃厚。然而9日上午，中國海警船再度進入釣魚台海域，引發日方高度關注。

根據日本《NHK》報導，日本時間9日10時許，在尖閣諸島海域出現4艘中國海警隊船隻，日方隨即派船前往警告，要求中國海警隊立刻日方海域。據悉，此次為7月14日之後，中國海警隊第15次進入尖閣諸島附近海域。

而早在上月22日，日方多次向中國提出抗議時，中國外交部新聞發言人汪文斌即回應，「我們不接受日方所謂的『抗議』」，且強調釣魚台自古以來就是中國固有領土，海警船在釣魚台海域巡航是中國的權力，雙方應按照原則行事，做好現場控管避免事態升級。

不僅釣魚台主權爭議，中國近年來明顯推動其南海主權主張，引起國際不滿，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）就表示，中國「公然無視」在南海的國際承諾，呼籲美國盟友國、合作夥伴可以施壓中國，阻止中方對於其他國家的威脅。

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