空服員當心！華航第二季靠貨運大賺　謝金河：珍惜工作

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者吳靜君／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（9）日臉書表示，今年新冠肺炎（COVID-19）重創航空業，第一季華航、長榮都慘賠，第二季歐美疫情加劇全球空運幾乎停擺，全世界航空公司飛機停滿停機坪，最好笑的是機場有人專門驅趕小鳥，因為飛機太久沒飛，小鳥在引擎附近築巢。

今年第二季，外國旅客入境台灣只有1.3萬人，比起去年同期的307萬人次，減少99.5%。

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從數字顯示，華航第二季肯定比第一季虧損更大，沒想到出來的數據令人跌破眼鏡華航不但沒賠，反而更賺。華航的第二季營收263.16億元，比首季325.57億元，減少19.16%，但華航首季本業虧損29.71億，第二季營收減少，本業卻獲利27.48億元。原因在於華航的客運量大減，但是本業獲利卻是創新高，原本貨運收益彰顯，抵銷了客運的虧損，甚至賺更多。

▲ 華航第二季雖然營收下滑，但是獲利卻繳出漂亮成績單，貨運的價值獲得彰顯。（圖／資料照）

謝金河說，最近長榮航空也要請記者參觀客機改貨機的現場在貨機上完全沒有客服人員，機組人員必須全自助。今年疫情讓各國封鎖國境，人員流動停滯，但是貨物流動仍然暢通，很多航空公司把客機椅拆除，改為貨機，讓華航第二季繳出每股盈餘（EPS）0.45元的好成績。

從另一個角度看，客運的人事支出龐大把獲利吃光還不夠賠，成了航空業最沈重的負擔，如果華航變成航空貨運公司，也許可能變成績優公司。謝金河的結論為，這些年兩家航空公司（指華航、長榮）頻傳罷工，如果大家體諒航空客運經營的困難，空服員可能要更加珍惜現在的工作。