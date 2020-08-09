　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎巴嫩爆炸158死、6千傷！示威者衝外交部　總理要求「提前大選」解危機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩民眾走上貝魯特街頭，抗議政客貪腐無能，釀成這一次大爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日發生大規模爆炸，衛生部8日證實，迄今累計158死、6000傷、21人失蹤。民眾指控當局疏忽釀禍，走上街頭示威，攻佔政府部門，並與安全部隊爆發激烈衝突，導致700多人受傷，還有1名安全部隊成員死亡。總理狄亞布 （Hassan Diab）回應，擺脫危機的唯一方式，就是提前大選。

黎巴嫩原本就已陷入政經困境，民眾指控當局貪腐、治理無能，去年10月發起示威，成功推翻前總理哈里里（Saad Hariri），但對於政治階級的不滿情緒持續蔓延，加速該國史上最嚴重的經濟危機。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲示威者與安全部隊爆發衝突，已經釀成700多人受傷，1人死亡。（圖／路透）

貝魯特發生大爆炸，波及整個首都地區，港口穀倉也被摧毀，憤怒的民眾控訴當局因疏忽釀禍，憤怒情緒爆發，6日起走上貝魯特街頭，要求政府下台，至今已多位官員與5名國會議員辭職。另據黎巴嫩紅十字會與《半島電視台》，超過700人在示威中受傷，還有1名安全部隊成員死亡。

根據CNN，部分示威者和平表達訴求，但也有人對著安全部隊投擲鞭炮與石頭，在市中心四處縱火焚燒，警方則也出動催淚瓦斯與橡膠子彈。黎國電視台LBCi報導，民眾8日接管外交部以後，宣布這裡是「革命總部」，呼籲解除伊朗支持的政黨「真主黨」（Hezbollah）武裝，接著持續衝入環境部、經濟部等政府部門。

數萬名示威者8日下午湧入貝魯特的烈士廣場（Martyr's Square），高喊要對政客們「報復」。抗議人群擠滿主要的抗議據點，甚至延伸到周邊地區與主要高速公路上。民眾也發起一個模擬絞刑的「審判日」的活動，前總理哈里里、真主黨總書記（Hassan Nasrallah）的肖像都被「吊死」。

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特,示威。（圖／路透）

▲黎巴嫩此前已經陷入長期政經困境，如今發生大爆炸，雪上加霜。各國紛紛送來援助。（圖／路透）

但是，總理狄亞布 （Hassan Diab）卻發布聲明表示，「如果沒有提早國會大選，我們就無法擺脫這場危機」，堅稱自己不應該替黎國的政經困境負責。他也透露，將會留任2個月，直到主要政黨達成協議為止。

美國駐貝魯特大使8日晚間發聲支持和平示威，直言需要一位懂得傾聽民意，回應透明度和問責制的領導人，「黎巴嫩人民已經承受夠多的折磨……支持他們和平示威的權利，並鼓勵所有參加的人避免暴力行為」。

►養出「水嫩美肌」就靠它！好評爆棚、一抹有感


 

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／高雄27歲女晨泳溺斃！距離岸邊30公尺游不回來亡
快訊／新北19歲男「全裸詭異倒臥樓梯間」無心跳！送醫搶救中
小情侶百貨男廁四腳獸沒戴套　15歲妹撒謊「被網友性侵」GG了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超怕川普「真的開戰」！　美官員不願提軍事建議：他的心思太難預測

拜登放話「當選就取消川普對中關稅」！　幕僚改口：再評估

紐約總檢察長要「解散全美步槍協會」　川普出奇招：總部搬到德州吧！

籲黎巴嫩領導階層「深刻改革」！　馬克宏承諾：援助不會落入貪腐之手

怒控「政府疏失」釀爆炸！黎巴嫩掀示威　警方發射催淚瓦斯

美對習近平稱呼「總統→總書記」　學者：避免國民誤解中國政體

黎巴嫩15年來「13起炸彈攻擊」！前總理遭暗殺　調查警官也遇害

黎巴嫩倖存者還原「末日景象」！方圓10km建築炸壞　居民忍傷爬出瓦礫堆

LIVE／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

黎巴嫩爆炸158死、6千傷！示威者衝外交部　總理要求「提前大選」解危機

颱風薔蜜加速北上！預估挾帶500mm豪雨「強襲南韓」...明下午登陸

2採陰性才入境！美衛生部長下午抵台　見蔡英文「全程強制戴口罩」

26天15次！4中國海警船「再踏進尖閣諸島海域」　無視日方抗議…照宣主權

新冠病毒「日本境內變種擴散」　專家曝基因序列：早在6月就已經不對勁！

推特也想買TikTok！　消息人士告訴路透：已和字節跳動接觸

美國確診破500萬例！每66人就有一人中鏢　川普：疫苗在總統大選前推出

捷克30年最致命火災11死10傷！　跳樓逃生全摔死…警逮1名縱火犯

林鄭月娥住址、身分證曝光！美政府公布制裁11名中港官員　港批違背道德

川普祭新一波紓困措施！簽4項行政命令　每周支付失業人士1.17萬

「復賽之王」又抓狂　華倫狂砍39分宰湖人

防疫新生活　台南警五分局舉辦淨灘活動邀學子為地球盡心

貢寮龍洞攀岩場男子跌倒昏迷　消防人員接力搬運救援送醫

快訊／貢寮澳仔漁港浮潛「疑遭暗流帶走」　海巡速出動尋人

新婚2個月後...發現嬌妻竟隱瞞愛滋病！他看著「剛出生女兒」崩潰了

頭份老旅館「午夜門禁」遊客被關門外...清晨5點半才開門！她怒PO網引論戰

變身漫畫美少女！精選台北網美咖啡廳　焦糖乳酪熔岩流出超邪惡

「親子廁所限女性！」清潔人員肉身擋門　3寶爸傻眼：一打三卻用不了...

福特Mondeo確認停產　之後真要全靠SUV+皮卡車打天下？

在洋基等嘸機會　WBC美國資深捕手退休結束14年生涯

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

貝魯特爆炸中心　「死屍」突睜眼

她訂Uber Eats　開門見外送員「手在滴血」抓食物

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

詭異！成田機場驚現「1985年墜毀客機」蹤跡

「有聲音告訴我買就對了！」　他狂買25張「同號彩券」全中獎

美政府曝光林鄭月娥個資　港批違背道德

新冠病毒「日本境內變種擴散」！

TikTok遭提集體訴訟　恐面臨天價賠償金

他被比特犬撕咬　小臉爬滿縫線慘毀容

金正恩超親民！親駕豪華休旅巡察　災民開心迎接

印度撤僑專機墜毀！調查結果：機師判斷力差

更多熱門

相關新聞

貝魯特爆炸　荷蘭駐黎巴嫩大使夫人身亡

貝魯特爆炸　荷蘭駐黎巴嫩大使夫人身亡

荷蘭駐黎巴嫩大使夫人赫德維格在貝魯特大爆炸事件中身亡，荷蘭外交部今天說明，她被炸傷後傷重不治，這起不幸事件是荷蘭的國家損失，向家屬表示深切哀悼。

即／索馬利亞首都軍事基地爆炸！

即／索馬利亞首都軍事基地爆炸！

英貨運申請港口「放4999噸」硝酸銨

英貨運申請港口「放4999噸」硝酸銨

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

關鍵字：

黎巴嫩貝魯特爆炸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

台南1天11起自殺　日商墜25樓亡

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

快訊／9天生3颱！5號颱風薔蜜報到 　全台連下3天時間曝

蕭亞軒遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」！親自留言反擊

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

逢甲套房王近千間出租　租金600萬收到煩

財運、人際旺到爆！專家揭3生肖「8月要翻身了」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面