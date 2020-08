黎巴嫩爆炸新內幕！衛報：硝酸銨旁「放3、40包煙火」每周被投訴

▲黎巴嫩貝魯特港區爆炸,堤岸和倉庫直接被「炸沈」。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/編譯

黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)於4日發生大規模爆炸,衛生部媒體辦公室8日證實,迄今累計158死、6000傷、21人失蹤。前港口工人謝哈迪(Yusuf Shehadi)向《衛報》表示,貝魯特港第12號倉庫內,除了高達2750噸的硝酸銨(ammonium nitrate)以外,還儲存著3、40袋煙火,後者可能也是引發爆炸的決定性因素。

謝哈迪在貝魯特港工作多年,今年3月才移民到加拿大。他說,儘管其他政府部門多次抗議,軍方仍指示把硝酸銨儲放在第12號倉庫,「這些年來,我們對此有著很多抱怨……國安官員和海關人員每周都來投訴,軍隊一直告訴他們,沒有其他地方可以放這些東西了。大家都想要當老大,但沒有人想要做出真正的決定」。

謝哈迪透露,第12號倉庫內還存放著「30到40個尼龍袋裝的煙火」,是海關2009年至2010年沒收的。他親眼看著煙火被堆高機運來,之後就放在門口左手邊,「我以前也抱怨過這個,這不安全,那裡也很潮溼。這(爆炸)是一場即將發生的災難。港口工人一開始沒有把硝酸銨放在那裡,這些憤怒應該要由政府來承擔」。

This video of the fire at the warehouse before the explosion shows firefighter team on site at the #Beirut port. Now reports suggest none of them made it back... pic.twitter.com/TlSRocavuX