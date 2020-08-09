推特也想買TikTok！　消息人士告訴路透：已和字節跳動接觸

▲TikTok市場大，除了微軟，消息指出推特也有意爭取收購。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2名消息人士向路透社透露，美國公司推特（Twitter）已和中國公司字節跳動（ByteDance）接觸，表達想接手TikTok的美國經營權。然而專業人士分析，推特的市值和TikTok美國相當，若想和科技公司市值全球第2的微軟競爭，恐怕會極端吃力不討好。

美國總統川普日前下達45期限，要求字節跳動在9月15日前完成TikTok經營權交易，否則將下令下令App下架。微軟此前已和字節跳動接觸許久，並進入細節談判階段，同時承諾川普若交易達成，將會連同財政部在內，向聯邦政府分紅。

最新消息此時卻指出，推特也有意接手TikTok美國經營權；然而推特本身市值約300億美元，專家此前估計TikTok市值則有300億至500億美元，因此推特必須靠融資等額外增加金流的方式，才有機會拿下TikTok。

密西根大學教授戈登（Erik Gordon）指出，推特光要湊到足夠的錢都有很大的困難，「如果這間公司試著組成一個投資團體，條件會很嚴苛。推特的股東們可能寧願專心在現有的事業上。」

相反角度而言，推特在尋求買下TikTok的路上，將幾乎不會受到中國政府的制肘，比起在中國也有經營事業的微軟而言，推特或可以採取更靈活的談判手法。事實上，這則關於推特的傳言與真實性還有相當距離，目前TikTok、字節跳動都拒絕對此回應。