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颱風薔蜜加速北上！預估挾帶500mm豪雨「強襲南韓」...明下午登陸

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▲▼南韓連日暴雨，蟾津江潰堤，全羅南道求禮郡8日淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓連日暴雨，蟾津江潰堤，全羅南道求禮郡8日淹成水鄉澤國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第5號颱風「薔蜜」（薔薇，장미，Jangmi）原本是位於菲律賓東北方海面的熱帶性低氣壓，今（9）日凌晨增強為輕度颱風，凌晨3時（南韓時間）中心位置在日本沖繩南南西方約600公里處，明（10）日起將直接影響南韓。

南韓氣象廳預估，薔蜜會一路朝北前進，影響濟州島後從釜山一帶登陸，之後出海進入日本海（南韓稱東海）。原本南韓全境近幾日受梅雨鋒面所苦，若在加上薔蜜影響，可能會降下總雨量超過500毫米的暴雨。

▲▼南韓氣象廳預估，薔蜜將朝北前進，直接影響南韓。（圖／翻攝自南韓氣象廳官網）

▲南韓氣象廳預估，薔蜜將朝北前進，直接影響南韓。（圖／翻攝自南韓氣象廳官網）

根據《韓聯社》引述南韓氣象廳，颱風薔蜜以時速37公里持續北上，10日上午3時會在濟州島西歸浦南方約350公里的海面上；下午3時，將會至距釜山西南方約50公里處，並在嶺南地方（慶尚南北道、釜山、大邱、蔚山）南部海岸登陸。

雖薔蜜屬輕颱，但威力仍不容小覷，尤其是其積雨雲規模不小，且近幾日朝鮮半島（韓半島）持續受到梅雨鋒面影響，預估10日起南韓全境會降雨，尤其是濟州島、慶尚南道直接在暴風圈內，屆時將颳起大風、降下豪大雨。

南韓氣象廳警告，南部海岸地區10日上午10時至下午2時、下午10時至隔日凌晨2時為漲潮期，沿岸低窪地區不排除會淹水。

根據《中央日報》援引南韓氣象廳預估，10日起同時受到梅雨鋒面與颱風薔蜜影響，中部地方直到後天（11日）會有最大500毫米的降雨；慶尚南道、濟州島、智異山會有超過300毫米的降雨；南部地方與部分濟州島地區則有100至200毫米的降雨。

另外，10日起濟州島、全羅南道南部沿岸將刮起時速達60公里的強風。

▲▼雷達回波圖指出，9日雨勢集中在首爾、京畿道、中部地方。（圖／翻攝自南韓氣象廳推特）

▲雷達回波圖指出，9日雨勢集中在首爾、京畿道、中部地方。（圖／翻攝自南韓氣象廳推特）

南韓氣象廳解釋，由於規模強大的積雨雲從黃海（南韓稱西海）灌入，首爾、京畿道、忠清南北道、全羅南北道西海岸、江原道嶺西地方將持續降下強陣雨。9日上午7時起，忠清南道、全羅南北到西海岸的時雨量為30至50毫米。

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