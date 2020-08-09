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川普祭新一波紓困措施！簽4項行政命令　每周支付失業人士1.17萬

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▲▼川普在他的川普全國高爾夫俱樂部，簽署4項有關紓困的行政命令。（圖／路透）

▲川普在他的川普全國高爾夫俱樂部，簽署4項有關紓困的行政命令。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周六（8日）簽署4項行政命令，為成千上萬失業的美國人，提供每周支付400美元（約新台幣11,772元）的紓困措施；此項措施較7月到期的前一波經濟激勵方案所提供的每周600美元（約新台幣17,658元），還要短少3分之1。川普同時指控民主黨人刻意在國會內，阻礙新一輪激勵方案通過。

《福斯新聞台》（FOX News）報導，川普8日簽署的行政命令中，其中一項針對年收10萬美元（約新台幣300萬元）以下的美國人，將提供稅務減免，他並保證若成功連任總統，將會在第二任期中釋出更多紓困措施。

川普除了再為失業的美國勞工祭出每周400美元的紓困措施，簽署延長學生貸款的紓困，另外也針對房東與租客提供保護。

4項行政命令簽署的地點選在「川普全國高爾夫俱樂部」（Trump National Golf Club）舉行，位於紐約貝德明斯特（Bedminster）。新一輪的大型紓困措施因共和、民主兩黨的歧見，目前卡在國會形成僵局，川普對此怪罪民主黨人阻撓，並表示會以自己的方式推動紓困進展。

「民主黨在阻擋全部的紓困措施」，川普表示，「所以我才要通過行政命令，我們會為美國人保住工作，並為美國人提供紓困。」

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