林鄭月娥住址、身分證曝光！美政府公布制裁11名中港官員　港批違背道德

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港8日電

香港個人資料私隱專員公署今天批評美國當局公布香港官員的個人資料，強調此舉違背各地倡議恪守的數據道德，對此表示十分失望。

美國財政部早前公布制裁中國和香港11名現任及離任官員，包括香港行政長官林鄭月娥，被制裁的官員將被納入OFAC（Office of Foreign Assets Control）制裁名單。OFAC是美國財政部之下的部門，列入名單者將可能被凍結資產。美國財政部還在其網頁公布了林鄭月娥等人的個人資料，包括住址和身分證或護照號碼。

香港個人資料私隱專員公署就此發表聲明，指即使香港穩私條例對境外控制的個人資料和使用沒有管轄權，但各地資料保障機構已大力倡議恪守數據道德行事標準，以彌補法令的不足和達到持份者特別是資料當事人的期望。

聲明表示，以數據道德行事，即是尊重、公平和互惠的原則去處理個人資料。但美國財政部這次披露當事人的資料，明顯是過度披露和不必要，形同「起底」；過度披露有可能導致當事人的個人資料被非法使用，對當事人做成極大滋擾。

私隱公署呼籲社會各界人士不要不正當地使用及轉載有關資料，否則可能違反穩私條例，以及有可能構成刑事罪行。

私穩公署指美國財政部的做法與數據道德期望完全背道而馳，表示將會去信美國駐港總領事館、美國財政部及私隱公署在美國的對口機構即美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），對美方的做法表示十分失望。