全新iPhone 12價格搶先曝！內幕專家揭「秋季發表會」流程　9月這2個時間點

▲外傳蘋果發表會將在9月的2個時間點之一登場。(圖/記者洪聖壹攝)

記者張靖榕/綜合外電報導

兩周前外傳蘋果(Apple Inc.)將於9月初與10月底,舉辦2場秋季發表會,第一場將介紹全新iPhone 12,還有Apple Watch 6及iPad 系列,第二場可能讓iPad Pro 和 Apple Silicon Mac亮相。專門搶先洩露蘋果相關訊息的網友爆料,iPhone 12價格5.4吋64G可能會落在699美元(約新台幣2萬572元)。

超過5000人追蹤、專門分享蘋果最新消息的推特網友「komiya」8日指出,蘋果9月採取的線上發表會流程,將會從開場影片、執行長庫克(Tim Cook)出場談話、軟硬體及服務成果分享、信用卡Apple Card將在更多國家推出、iPad (gen8)登場、Apple Watch 6登場、iPhone 12 和 12 Max亮相、無線追蹤裝置AirTag、iPhone 12 Pro and Pro Max,以及再次回歸的AirPower無線充電器。

9月的發表會採線上推出,「komiya」根據消息回應網友表示,發表會2個較為可能的時間點為8日或22日,10月則可能重新回到線下場地發表。

價格方面,5.4吋的iPhone 12搭載5G,128G約749美元、258G約849美元;6.1吋的iPhone 12 Max,則是每項定價增加100美元。

6.1吋的12Pro,128G可能將定在1049美元、256G則是1149美元;6.7吋的iPhone Pro Max,也是每一項定價增加100美元,512G約在1449美元。

Apple September online Event current schedule



Opening Video

↓

Tim Cook comes out talking (about WWDC20? or corona virus?)

↓

Hardware,Software,Services

↓

【Service】

Apple Card in more countries

↓

【Hardware】

iPad (gen8)

↓ pic.twitter.com/K22QYcNT9v