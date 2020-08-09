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辦相見歡餐會！爲獨居長者建立生活圈！ 「聚會、旅遊」老後更幸福

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▲獨居長者相見歡餐會。（圖／台北仁濟院提供）

▲獨居長者相見歡餐會。（圖／台北仁濟院提供／下同）

地方中心／綜合報導

內政部統計資料顯示，國內65歲老年人口已325萬2678人，佔全國總人口數13.8%，其中「獨居老人」部分已超過4萬人，具有中低收入戶資格者更有1萬多人，在經濟拮据、無依無靠的雙重弱勢下，促使長者不輕易與外界接觸，為鼓勵獨居長者多走到戶外，仁濟院規劃每位2名志工服務6-10位長者形成生活圈，平時透過聚會、旅遊等活動，讓獨居長者生活更加豐富。

因為疫情的關係，原定每年年初的相見歡餐會延至7、8月舉行。共有80幾位的志工，在萬華區、大同區、中正區三區，與他們服務的長輩們一同餐敘。台北仁濟院總院長李龍騰也參加了其中一組的聚會，他表示，獨老關懷從100年開辦，將近十年的相處，這些長輩跟志工的相處都已經像家人一樣。有些長者因年齡增長，身體逐漸老化，行動能力開始變差、牙口也比較不好，聽力也退化，以致平日不太喜歡外出參加社交活動。但因為他們放心我們志工的陪伴，同組的長者也都變成多年舊識，會因想見見老朋友，而願意走出家門，參加相見歡等小組聚餐。

李龍騰還提到，仁濟院每年都為長輩們開設多樣化的身心活化課程，希望讓他們有多樣嘗試的機會，並藉由參加與學習，結交好朋友。很多長輩在上課前，只是單純喜歡唱歌、拍照、或是繪畫，並沒有專業的基礎，但在學習後產生了興趣，互相邀約一起出去，甚至因為這些表演的機會，長者也從中得到了很大的成就感，不只拓展了自己的視野，也交到了一群志同道合的夥伴。院長表示，長輩找到自己的興趣，又有共同朋友，這樣老年生活就能很充實，不無聊也就不容易生病。

仁濟院對於獨居長者的關懷不只在重陽節，平日就有志工每個月做家訪、年節送禮，還有舉辦小型餐會，讓住在鄰近的長輩可以互相認識，希望幫長者建立更多的人際關係與社會連結，享受喜樂幸福的老年，也歡迎更多民眾加入志工行列，一同關懷獨居長者，為台灣長者們搭起新的生活圈。

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