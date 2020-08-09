美國大選牽動亞太市場！　投資人要為「中美關係」超前部署

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統大選將至，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，這次選舉對亞太地區的影響比歷屆都要高，主要是中美近年在貿易、科技及供應鏈等領域的關係保持繃緊，不論最後誰勝出，遏制大陸的政策恐怕會延續下去，投資人應當為兩國漸走漸遠作好部署。

由於中美本身存在大國策略性競賽關係，瑞銀認為，即便美國總統總統川普連任失敗，也不代表兩國外交緊張關係就此消失。不論誰入主白宮，美國考量到國家安全問題，遏制大陸的政策恐怕會延續下去。

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瑞銀進一步分析，與川普相比，民主黨候選人拜登的外交戰術及方式較微妙及具針對性，金融市場的波動率也相對較小；拜登一旦上台，美國會否重返跨太平洋夥伴關係協定（TPP），對日本等亞洲國家至關重要，由於此影響到他們的長期外國直接投資。

▲民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

瑞銀指出，拜登的貿易政策可預見度較高，無疑有助提振亞洲投資者情緒，儘管美國科技限制日後可能仍然存在，但緩解在美國上市的大陸企業回流壓力，中概股料將受益其中，若拜登放寬簽證審批，也有利於印度科技企業。

此外，川普在這屆任期時已調低企業稅，日本汽車製造商首先受益，若拜登當選，政府屆時可能加稅，卻同時出台經濟刺激措施，利於汽車及商用車輛製造商、自動化設備供應商，甚至是消費者科技供應鏈。

瑞銀表示，民主黨的政綱有較多綠色倡議，利於亞洲環保、社會及治理（ESG）領導者，包括日本環保車廠及亞洲電池生產商，以及大陸智能基建主題。

至於美國目標2050年達到碳中立，也有利於大陸太陽能企業；如果美國醫藥市場日後向陸資風險資本開放，擁有足夠現金的大陸醫藥及生物科技企業，則可以在美國採購產品或進行企業收購。