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犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

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▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，專業形象。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

▲在職場上犯了錯，可以用「三明治溝通法」把壞消息扭轉成好消息。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

文／山本昌哉
摘自／方舟出版《最強「人心」操控心理學

自己犯了錯、闖了禍，當要把這負面消息講出來的時候，大多數人都會猶豫不決。這很自然，因為講出來後對方會生氣，會對自己產生不好的印象。所以，一般人都會選擇逃避，能不講就不講。

「三明治溝通法」示範實例

請繼續往下閱讀...

其實，把壞消息講出去，不一定會減損別人對你的評價。你可以運用「三明治溝通法」(PNP)來試一試。在壞消息的前、後夾雜著好消息，用「正面→負面→正面」的順序把訊息傳達出去，這也是我經常使用的心理技巧之一。

只要是人都會犯錯，但你千萬別那麼直，啪地就把負面的訊息說出去。講之前，你應該先想清楚，要怎麼講才不會讓自己扣分，這樣接下來的溝通才會順利。

比方說，你把報價單的金額打錯了。這個時候，立即報告、聯絡、處理非常重要，但若以實話跟上司講：「不好意思，是我把金額打錯了⋯」，肯定會讓自己大大扣分，該怎麼辦才好呢？

這個時候，「三明治溝通法」(PNP)就可以派上用場了，像這樣：

正面訊息：「昨天我去拜訪公司的時候，他們公司的○○對我們的服務非常滿意。」 

負面訊息：「但是，我當時給的報價單，金額出了點問題。」

正面訊息：「那個金額一旦上面的人核准了，就沒有轉圜的餘地，不過，幸好單子還在業務那邊，我已經馬上提出了修正。」

不要講完「我做錯了」的負面消息就沒有下文了，最後「要用正面的訊息」做結尾。如此，對方給你的評價也會是正面的。

你希望對方留下的印象：是前一句，還是後一句？

順道一提，我有一位認識的醫生朋友，他在跟病人解釋病況不太樂觀時，也會用上這種溝通方法。

三明治溝通法，可以說是以心理學的「初始效應」(primacyeffect)和「時近效應」(recencyeffect)為基礎的溝通技巧。

前者指的是容易對最先看到的、聽到的留下印象。後者則是容易對最後看到的、聽到的留下印象，進而影響自己的心證。

這兩種效應完全相反，卻告訴我們一個道理：世間萬物「開頭」和「結尾」最為重要。

與人溝通時，練習刻意去使用三明治溝通法，不僅可以讓你把很難說出口的壞消息講出來，更由於你在講之前已經認真思考過，把感情腦切換成了理智腦，所以，在進行危機處理時就不至於手忙腳亂了。

To Do：按照「好聽的→刺耳的→好聽的」把訊息傳達出去。

▲▼《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》（圖／方舟文化）

★本文摘自方舟出版《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》，作者： 山本昌哉 。隸屬全球智商前2％天才集團MENSA學會，Q150高智商心理戰略師山本昌哉，徹底公開「任誰都能使用」的高段技法：1個大腦開關＋3個基本原則＋27種實務技巧，談判、簡報、行銷、交際⋯⋯任何問題都能解決，目標在讓讀者擁有「最強的武器」，成為能掌握人心、掌握事業的天才。

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